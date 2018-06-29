Пожалуется в Верховный суд застройщик «запрещенной» 9-этажки у парка Победы в Бердске

Осталась только крохотная надежда на то, что снесут новостройку рядом с их домом, у жителей ул. Спортивной, 15, в Бердске. Сейчас члены инициативной группы, выглядывая в окна, упираются взглядом в уже достроенную девятиэтажку в 20 метрах от их дома и с тоской думают о том, что, когда в новостройке поселятся люди, придется жить за постоянно задернутыми шторами. Ведь их квартиры — как на ладони.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новосибирский областной суд 15 июня удовлетворил иск областной прокуратуры с требованием признать решение бердского горсовета депутатов от 25 февраля 2014 года об изменении территории зоны парков, скверов, бульваров на зону среднеэтажной жилой застройки в районе пересечения улиц Пушкина и Спортивной, ориентировочной площадью 3750 кв. м противоречащим отдельным нормам градостроительного кодекса РФ и недействующим с момента принятия. Решение еще не вступило в силу.

Третий год, напомним, жители дома №13 по ул. Спортивной пытаются остановить строительство многоэтажки рядом со своим домом. Они разослали десятки жалоб и обращений, на месте строительства побывало несколько комиссий.

Минстрой Новосибирской области выявил нарушения закона в предоставлении участка под стройку и потребовал от бердской власти отменить строительство и обратиться в Совет депутатов с инициативой об отмене решения о зонировании. Требования не исполнили. В июле 2017 года на строительной площадке начались работы. Министерство строительства подало иск в областной суд о признании недействительным выданного разрешения на строительство дома по ул. Спортивная, 15. Суд в иске отказал.

Инициативная группа обратилась за помощью к врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову, который рекомендовал мэру Бердска Евгению Шестернину обратится к застройщику, чтобы тот остановил строительство до разрешения ситуации. Немного позже, когда Травников посещал Бердск и встретился с жителями на месте стройки, он заявил, что будет подан иск в суд в отношении решения бердского горсовета.

В конце марта в бердской горадминистрации прошли публичные слушания по изменению зонирования земельного участка под строительством 9-этажки. Статус земельного участка с территории парков и скверов поменяли на многоэтажную жилую застройку.

— То что дом снесут после решения суда — это из области фантастики. Хотя, если бы такое произошло, то это был бы прецедент, — поделились с «Курьер. Среда. Бердск» члены инициативной группы.

Активисты, выступающие против застройки, говорят о том, что уже ходят слухи о закрытии клуба по месту жительства «Орленок» в соседнем доме. Пока клуб еще не закрыт, ребятишки гуляют по пандусу под строительным забором. Для них не осталось мест. Бердчане сомневаются, что по окончании строительства жильцы не проявят недовольства, что по их двору гуляют дети из клуба.

Жители дома №13 по ул. Спортивной уверяют, что нарушены их территориальные права. Им негде разместить спортивную или детскую площадку.

Бердчане с опаской ожидают, что при подключении новостройки к старым сетям, они могут остаться без нормальных ресурсов.

Об их дальнейших действиях можно говорить только тогда, когда они детально изучат решение областного суда, пока его нет, отметили активисты.

Решение областного суда уже поступило в бердский Совет депутатов.

— По моему мнению — это полностью безалаберная бумага. Почему безалаберная? Первый вопрос: где была уважаемая наша прокуратура и областная три с половиной года. Мы в феврале 2014 года приняли решение, а они только в сентябре 2017 года обратились. Где они были раньше? Наша прокуратура никаких нарушений не усмотрела. Тем более, дом построился. Готовый практически стоит. Сейчас у них решение. Это первое. Второе, я знаю, что на это решение будет кассация в Верховный суд. Застройщик имеет на это право. До тех пор, пока это обжалование, тем более это Верховный арбитраж в Москве, не пройдет, решение в законную силу не вступит. Когда решение Верховного суда вступит в силу, тогда мы это опубликуем, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» спикер горсовета Валерий Бадьин.

Решение проекта готовила администрация, а теперь областной суд говорит, что Совет депутатов должен перепроверять их решение и приводят за аналог новосибирский Совет депутатов, у которого на 50 депутатов 85 работников, объяснил Бадьин.

— У нас не позволяет бюджет это делать. У нас есть администрация, 150 человек, которые получают за свою работу деньги. Мы что теперь их работу будем перепроверять? — возмущен Валерий Георгиевич.

Если бы в сентябре прошлого года суд удовлетворил иск министерства строительства, то город «попал» бы на 20-30 млн рублей, а сейчас это уже другая сумма — 150-200 млн, акцентировал Бадьин.

— Что будем взрывать новый дом? Я считаю, что вся юридическая подоплека поставлена с ног на голову. Надо вовремя за всем следить. Прокуратура для того и работает, чтобы железно следовать выполнению закона. Почему не следует? Вот ее и наказывайте. Вот от этого и нужно плясать, — категоричен руководитель представительной власти Бердска.

Точка по скандальной новостройке еще не поставлена. Валерий Бадьин полагает, что это случится не раньше, чем в конце года.