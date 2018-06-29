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Дочки и сыночки получили кружки «15 лет вместе» от «Курьер. Среда. Бердск»

Как признались читатели в канун юбилея газеты, в «Курьере» им нравится читать новости, изучать афишу и смотреть фотомарафоны.

29.06.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев

Дочки и сыночки получили кружки «15 лет вместе» от «Курьер. Среда. Бердск»

По мнению читателей «Курьер. Среда. Бердск» — позитивная, добрая газета

В честь 15-летия газета «Курьер. Среда. Бердск» проводила фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка». Горожане активно присылали фото детей. Всего набралось 97 фотографий!Победители фотомарафона получили фирменные кружки «15 лет вместе» и признались что им нравится в газете.

Светлана Кунгурцева, мама Семена Шкомыта признается, что им очень приятно, что они, первый раз участвуя в фотомарафоне, победили.
— У нас есть кружка «Нарисованные мама и папа». И вот еще одна. Газету «Курьер. Среда. Бердск» читаем много лет. Информация необычная и интересная представлена в полном объеме. Нравятся разные рубрики, особенно застольные песни и частушки. С интересом изучаем афишу, куда можно с детьми пойти на спектакль или концерт. Желаем счастья газете, процветания, еще много лет радовала своих читателей! — отметила Светлана Кунгурцева.

Дочки и сыночки получили кружки «15 лет вместе» от «Курьер. Среда. Бердск»

Марина Двинянинова

Марина Двинянинова получила приз за фото «Никита, Савва и Лёва» и призналась, что в газете ей особенно нравятся фотомарафоны.
— «Курьер. Среда. Бердск» — позитивная, добрая газета. Что происходит в городе об этом можно узнать из вашей газеты. Она пишет о жизни, о простых, замечательных людях. Освещает проблемы, говорит о достоинствах. Желаем здоровья и процветания вашей творческой группе. Успехов! Пусть газету «Курьер» читают не только жители Бердска, но и всей Новосибирской области, — высказалась Марина Двинянинова.

Дочки и сыночки получили кружки «15 лет вместе» от «Курьер. Среда. Бердск»

Софья Дерунец

Софья Дерунец пришла за кружкой с мамой Яной. В прошлом году за участие в конкурсе, посвященному Дню детства, они выиграли билет на карусели. Они и в дальнейшем планируют участвовать в конкурсах «Курьера» и побеждать.

Новости Бердска мама победительницы узнает из группы «Курьер. Среда. Бердск» «ВКонтакте». Ей хотелось бы, чтобы на страницах газеты и на сайте больше писали о детях, имеющих достижения в спорте и творчестве.
— Желаю дальнейшего процветания. Новых и интересных идей, — пожелала Яна Дерунец.

Ждем победителей за фирменными кружками «Курьер. Среда. Бердск» — «15 лет вместе» в редакции по адресу: ул. К. Маркса, 24, офис 2. Приходите в будни с 17.00 до 18.00 до 4 июля (обращайтесь к Елене Белоусовой).

Список победителей:
Таисия Захаровна Лоскутова
Михаил Егоров
Миша Клостер
Матвей Нестеров
фото: Мой любимый сынок Денис и моя любимая дочь Дарья
фото: Моя дочка. Прислала Анастасия Коваленко
фото: Папа Паша с дочкой Сашей
Благодарим всех участников фотомарафона!


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