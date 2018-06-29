Грамоты с гербом и флагом Украины выдали выпускникам школы на Урале

В Серове в средней общеобразовательной школе № 22 выпускникам выдали грамоты об окончании учебного заведения с гербом и флагом Украины. Одну из таких грамот Znak.com показали читатели.

В самой школе пояснили, что такие грамоты получили только выпускники 11 А класса. Ошибку допустила их классный руководитель при подготовке к вручению почетных грамот.

«Просто просмотрели. Конечно, никто не хотел этого делать специально. Рамка грамоты была скачана из интернета. Никто не обратил внимания — ну, ленточка цветная. А потом кто-то уже увидел, что там нанесены и герб, и флаг Украины», — рассказали в учебном заведении.

В школе рассказали, что сейчас выпускники приносят грамотны обратно и их заменяют на новые, уже российского образца.