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Грамоты с гербом и флагом Украины выдали выпускникам школы на Урале

В школе Серова пояснили, что учитель ошиблась, скачав из интернета и не обратив внимания на рамку. Сейчас бумажки меняют на грамоты российского образца.

29.06.2018 Фото: Znak.com Один комментарий

Грамоты с гербом и флагом Украины выдали выпускникам школы на Урале

Украинские грамоты меняют на российские

В Серове в средней общеобразовательной школе № 22 выпускникам выдали грамоты об окончании учебного заведения с гербом и флагом Украины. Одну из таких грамот Znak.com показали читатели.

В самой школе пояснили, что такие грамоты получили только выпускники 11 А класса. Ошибку допустила их классный руководитель при подготовке к вручению почетных грамот.

«Просто просмотрели. Конечно, никто не хотел этого делать специально. Рамка грамоты была скачана из интернета. Никто не обратил внимания — ну, ленточка цветная. А потом кто-то уже увидел, что там нанесены и герб, и флаг Украины», — рассказали в учебном заведении.

В школе рассказали, что сейчас выпускники приносят грамотны обратно и их заменяют на новые, уже российского образца.

 


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Фамилию учителя — в студию! Да нет, ребятки, не ошибка это! Это подкожные вредители из-подтишка воспитывают уренгойских коль для покаяния в западных бундестагах! :(

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