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Падают деревья: Грунтовые воды подмыли тополя на аллее в Микрорайоне Бердска

Откачиваемая жителями частного сектора вода, скапливается в рощице на улице Красная Сибирь. Из-за постоянного намокания корни деревьев гниют и тополя падают.(ФОТО)

29.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 4 коммент.

Падают деревья: Грунтовые воды подмыли тополя на аллее в Микрорайоне Бердска

Из-за гниения корней тополь падает на землю в Бердске

Сегодня, 29 июня, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что один из тополей, растущих на аллее вдоль улицы Красная Сибирь, находится в плачевном состоянии.

На этой аллее постоянно собирается вода, которая стекает с улицы Красноармейской. На эту улицу вода попадает от жителей частного сектора, откачивающих ее из подвалов собственных домов.

Задерживаясь тут, вода размачивает почву и пагубно сказывается на корнях деревьев. По всей земле под деревьями разбросаны пятна невысыхающей плесени.

Падают деревья: Грунтовые воды подмыли тополя на аллее в Микрорайоне Бердска

На земле под деревьями пятна невысыхающей плесени

Из-за постоянного контакта с водой корни тополей начинают гнить и деревья теряют свою устойчивость. Этот тополь — первый вестник возможного вымирания рощицы на улице Красная Сибирь.

Падают деревья: Грунтовые воды подмыли тополя на аллее в Микрорайоне Бердска

Деревья с гниющими корнями теряют силы и падают

Сегодня директор управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что ей известно об этом дереве со вчерашнего дня.

— Мы вчера проезжали мимо и, так как сигнал от жителей уже поступил, мы осмотрели и эту аллею. Там одно дерево — кажется, это тополь — сильно наклонилось, но не на дорогу, а в противоположную сторону. Это дерево мы уберем в понедельник утром, — заверила Светлана Васильевна.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Ага, это всё жители частного сектора виноваты! Когда высаживали эти тополя не задумывались, что на этом месте испокон веков болото было? Со всей округи, вплоть до Советской туда вода стекала, утки плавали и камыши росли.

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  2. Омоним

    Второй раз за свою историю Бердск уходит под воду…
    Ну, дай бог, не последний!

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  3. СМОТРЯЩИЙ

    Всё возвращается на круги своя — скоро будут и камыши и утки плавать.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  4. Добро пожаловать в город-курорт Бердск, фекальную столицу Сибири!

    Thumb up 4 Thumb down 0

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