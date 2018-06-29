Падают деревья: Грунтовые воды подмыли тополя на аллее в Микрорайоне Бердска

Сегодня, 29 июня, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что один из тополей, растущих на аллее вдоль улицы Красная Сибирь, находится в плачевном состоянии.

На этой аллее постоянно собирается вода, которая стекает с улицы Красноармейской. На эту улицу вода попадает от жителей частного сектора, откачивающих ее из подвалов собственных домов.

Задерживаясь тут, вода размачивает почву и пагубно сказывается на корнях деревьев. По всей земле под деревьями разбросаны пятна невысыхающей плесени.

Из-за постоянного контакта с водой корни тополей начинают гнить и деревья теряют свою устойчивость. Этот тополь — первый вестник возможного вымирания рощицы на улице Красная Сибирь.

Сегодня директор управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что ей известно об этом дереве со вчерашнего дня.

— Мы вчера проезжали мимо и, так как сигнал от жителей уже поступил, мы осмотрели и эту аллею. Там одно дерево — кажется, это тополь — сильно наклонилось, но не на дорогу, а в противоположную сторону. Это дерево мы уберем в понедельник утром, — заверила Светлана Васильевна.