Ураган завалил деревьями дороги в новосибирском Академгородке
Падают деревья: Грунтовые воды подмыли тополя на аллее в Микрорайоне Бердска
Локоть: власти должны учесть накал страстей при решении о пенсионной реформе
Дочки и сыночки получили кружки «15 лет вместе» от «Курьер. Среда. Бердск»
Грамоты с гербом и флагом Украины выдали выпускникам школы на Урале
Хлещет вода из-под асфальта у магазина «Продсиб» в Бердске
ЧС в Бердске: Отменили отключение воды из-за масштабной канализационной аварии
В домогательствах обвинила чиновница рассказавшего о загрязнении Сибири эксперта
Выплачивать компенсации за отдых в России готов Медведев
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Ага, это всё жители частного сектора виноваты! Когда высаживали эти тополя не задумывались, что на этом месте испокон веков болото было? Со всей округи, вплоть до Советской туда вода стекала, утки плавали и камыши росли.
3 3
Второй раз за свою историю Бердск уходит под воду…
Ну, дай бог, не последний!
1 1
Всё возвращается на круги своя — скоро будут и камыши и утки плавать.
3 0
Добро пожаловать в город-курорт Бердск, фекальную столицу Сибири!
4 0