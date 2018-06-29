Хлещет вода из-под асфальта у магазина «Продсиб» в Бердске

Сегодня, 29 июня, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился читатель Денис с известием, что у магазина «Продсиб» на улице Рогачева в Бердске назревает коммунальная авария.

— «Продсиб» на улице Рогачева, 11Б был построен на сетях водоснабжения. Второй месяц из под магазина хлещет вода. Скоро подмоет фундаменты соседних домов, — сделал прогноз Денис.

«Курьер. Среда. Бердск» подтвердил своими наблюдениями, что из-под асфальта на территории, примыкающей к магазину, бьет 4 гейзера. Один пробил асфальт на дороге между домами по адресам: ул. Рогачева, 11Б и ул. Красная Сибирь, 118. Второй роднк вытекает из-под поребрика при выезде на проезжую часть улицы Рогачева. Третий и четвертый вытекают из-под асфальта парковки и стекают на проезжую часть.

Непосредственно на парковке перед магазином часть площадки огорожена знаками, предупреждающими об опасности. В двух местах — как раз напротив 3-го и 4-го гейзеров — часть асфальтового покрытия отсутствует, представляя места недавних работ, засыпанные щебнем и песком. Налицо и разломанный асфальт у колодца.

Сегодня заместитель директора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что ему известно о ситуации, но сил и ресурсов для борьбы с ней у КБУ пока нет.

— На Рогачева 11Б течет водопровод, образовался порыв. Там нужно менять кусок водопровода порядка 10 метров. И, так как вся основная техника у нас задействована на улице Ушакова, мы не можем разорваться. Но основные работы там, на Ушакова сделали, поэтому либо с понедельника, либо уже на выходных сможем заняться аварией на улице Рогачева, — заверил Александр Алексеевич.

Автор видео Слава Душин

