КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 1-ю квартиру 89137154359 Елена
Продам 2-ю квартиру 89137154359 Елена
продам
продам
Продам 2-ю квартиру 89137154359 Елена
Продам 1-ю квартиру 89137154359 Елена
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ураган завалил деревьями дороги в новосибирском Академгородке

Падают деревья: Грунтовые воды подмыли тополя на аллее в Микрорайоне Бердска

Локоть: власти должны учесть накал страстей при решении о пенсионной реформе

Дочки и сыночки получили кружки «15 лет вместе» от «Курьер. Среда. Бердск»

Грамоты с гербом и флагом Украины выдали выпускникам школы на Урале

Хлещет вода из-под асфальта у магазина «Продсиб» в Бердске

ЧС в Бердске: Отменили отключение воды из-за масштабной канализационной аварии

В домогательствах обвинила чиновница рассказавшего о загрязнении Сибири эксперта

Выплачивать компенсации за отдых в России готов Медведев

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Хлещет вода из-под асфальта у магазина «Продсиб» в Бердске

Из-за аварии на водопроводе питьевая вода выливается на улицу Рогачева, затопив дорогу. Для замены 10 метров водопровода у КБУ нет ресурсов — все силы брошены на ликвидацию крупной коммунальной аварии на ул. Ушакова. (ВИДЕО, ФОТО)

29.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 7 коммент.

Хлещет вода из под асфальта у магазина «Продсиб» в Бердске

Вода бьет ключом и стекает на дорогу улицы Рогачева в Бердске

Сегодня, 29 июня, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился читатель Денис с известием, что у магазина «Продсиб» на улице Рогачева в Бердске назревает коммунальная авария.

— «Продсиб» на улице Рогачева, 11Б был построен на сетях водоснабжения. Второй месяц из под магазина хлещет вода. Скоро подмоет фундаменты соседних домов, — сделал прогноз Денис.

«Курьер. Среда. Бердск» подтвердил своими наблюдениями, что из-под асфальта на территории, примыкающей к магазину, бьет 4 гейзера. Один пробил асфальт на дороге между домами по адресам: ул. Рогачева, 11Б и ул. Красная Сибирь, 118. Второй роднк вытекает из-под поребрика при выезде на проезжую часть улицы Рогачева. Третий и четвертый вытекают из-под асфальта парковки и стекают на проезжую часть.

Хлещет вода из под асфальта у магазина «Продсиб» в Бердске

Вода вытекает из-под асфальта у магазина «Продсиб» в Бердске

Непосредственно на парковке перед магазином часть площадки огорожена знаками, предупреждающими об опасности. В двух местах — как раз напротив 3-го и 4-го гейзеров — часть асфальтового покрытия отсутствует, представляя места недавних работ, засыпанные щебнем и песком. Налицо и разломанный асфальт у колодца.

Хлещет вода из под асфальта у магазина «Продсиб» в Бердске

Следы коммунальных работ на парковке у магазина «Продсиб» в Бердске

Сегодня заместитель директора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что ему известно о ситуации, но сил и ресурсов для борьбы с ней у КБУ пока нет.

— На Рогачева 11Б течет водопровод, образовался порыв. Там нужно менять кусок водопровода порядка 10 метров. И, так как вся основная техника у нас задействована на улице Ушакова, мы не можем разорваться. Но основные работы там, на Ушакова сделали, поэтому либо с понедельника, либо уже на выходных сможем заняться аварией на улице Рогачева, — заверил Александр Алексеевич.

Автор видео Слава Душин


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ураган завалил деревьями дороги в новосибирском Академгородке Падают деревья: Грунтовые воды подмыли тополя на аллее в Микрорайоне Бердска Локоть: власти должны учесть накал страстей при решении о пенсионной реформе

(7) Комментариев

  1. Аноним

    За стоки сколько вываливается в удалено каждый раз в месяц ? А денег всё нет , всё бедные родственники .
    Где деньги , удалено ! ?

    Thumb up 9 Thumb down 1

  2. Бердчанин

    Экскаватор и снести на утиль один из множества сараев Болтрукевича. Следакам затребовать в К Бу технические условия на возведении этой сараюшки и привлечь к ответственности должностное лицо разрешившее ставить эту лачугу на сетях. Воздух Бердска пронизан коррупцией.

    Thumb up 16 Thumb down 2

  3. о

    вот нагрешила то администрация. бесы проснулись, шуруют….. балдеют, смотрят как все мечутся :P

    Thumb up 10 Thumb down 1

  4. Аноним

    Вообще-то эти родники появились задолго до порыва коллектора.

    Thumb up 6 Thumb down 1

  5. ывапр

    Разворовали денежки,теперь чинить не на что.Продавайте свои лэнд крузеры,дачи,квартиры,и находите деньги на ремонт.Люди налоги платят.

    Thumb up 11 Thumb down 2

  6. Организатор

    Да неее,продавать не будут,щас ведь с июля поднимут комуналку там на все хватит покрыть,а через полгода опять!

    Thumb up 2 Thumb down 0

  7. Аноним

    Ну на ушакова тоже дня говорили что ничо страшного и ремонтировать нечем, закончилось провалом.

    Thumb up 5 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика