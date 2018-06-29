Хлещет вода из-под асфальта у магазина «Продсиб» в Бердске
Из-за аварии на водопроводе питьевая вода выливается на улицу Рогачева, затопив дорогу. Для замены 10 метров водопровода у КБУ нет ресурсов — все силы брошены на ликвидацию крупной коммунальной аварии на ул. Ушакова. (ВИДЕО, ФОТО)
Вода бьет ключом и стекает на дорогу улицы Рогачева в Бердске
Сегодня, 29 июня, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился читатель Денис с известием, что у магазина «Продсиб» на улице Рогачева в Бердске назревает коммунальная авария.
— «Продсиб» на улице Рогачева, 11Б был построен на сетях водоснабжения. Второй месяц из под магазина хлещет вода. Скоро подмоет фундаменты соседних домов, — сделал прогноз Денис.
«Курьер. Среда. Бердск» подтвердил своими наблюдениями, что из-под асфальта на территории, примыкающей к магазину, бьет 4 гейзера. Один пробил асфальт на дороге между домами по адресам: ул. Рогачева, 11Б и ул. Красная Сибирь, 118. Второй роднк вытекает из-под поребрика при выезде на проезжую часть улицы Рогачева. Третий и четвертый вытекают из-под асфальта парковки и стекают на проезжую часть.
Вода вытекает из-под асфальта у магазина «Продсиб» в Бердске
Непосредственно на парковке перед магазином часть площадки огорожена знаками, предупреждающими об опасности. В двух местах — как раз напротив 3-го и 4-го гейзеров — часть асфальтового покрытия отсутствует, представляя места недавних работ, засыпанные щебнем и песком. Налицо и разломанный асфальт у колодца.
Следы коммунальных работ на парковке у магазина «Продсиб» в Бердске
Сегодня заместитель директора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что ему известно о ситуации, но сил и ресурсов для борьбы с ней у КБУ пока нет.
— На Рогачева 11Б течет водопровод, образовался порыв. Там нужно менять кусок водопровода порядка 10 метров. И, так как вся основная техника у нас задействована на улице Ушакова, мы не можем разорваться. Но основные работы там, на Ушакова сделали, поэтому либо с понедельника, либо уже на выходных сможем заняться аварией на улице Рогачева, — заверил Александр Алексеевич.
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За стоки сколько вываливается в удалено каждый раз в месяц ? А денег всё нет , всё бедные родственники .
Где деньги , удалено ! ?
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Экскаватор и снести на утиль один из множества сараев Болтрукевича. Следакам затребовать в К Бу технические условия на возведении этой сараюшки и привлечь к ответственности должностное лицо разрешившее ставить эту лачугу на сетях. Воздух Бердска пронизан коррупцией.
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вот нагрешила то администрация. бесы проснулись, шуруют….. балдеют, смотрят как все мечутся
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Вообще-то эти родники появились задолго до порыва коллектора.
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Разворовали денежки,теперь чинить не на что.Продавайте свои лэнд крузеры,дачи,квартиры,и находите деньги на ремонт.Люди налоги платят.
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Да неее,продавать не будут,щас ведь с июля поднимут комуналку там на все хватит покрыть,а через полгода опять!
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Ну на ушакова тоже дня говорили что ничо страшного и ремонтировать нечем, закончилось провалом.
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