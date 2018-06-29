В домогательствах обвинила чиновница рассказавшего о загрязнении Сибири эксперта

Начальник управления государственного экологического надзора Росприроднадзора Наталья Соколова заявила о домогательствах со стороны Николая Самутина, в прошлом заведующего одной из лабораторий Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) Минздрава.

«Факт неэтичного поведения в мой адрес был дважды, о чем я и доложила руководителю [Росприроднадзора] Артему Сидорову служебной запиской, на основании которой специалистами управления госслужбы ведется внутренняя проверка», — заявила она РБК.

Соколова утверждает, что Самутин 4 июня пытался «без приглашения» попасть к ней в служебный кабинет в здании Росприроднадзора. «У нас везде стоят видеокамеры», — подчеркнула она.

Чиновница получала СМС нецензурного содержания и откровенные фотографии, утверждает источник РБК в Росприроднадзоре. «По факту сейчас ведется служебная проверка», — сказал он.

«Не был и быть не мог»

Николай Самутин обвинения в домогательствах категорически отрицает и говорит, что видел Соколову «три раза в жизни на совещаниях». Он также сказал РБК, что «никогда в ее кабинете не был и быть не мог».

Самутин пояснил РБК, что с 3 мая находился в Университетской клинической больнице № 2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, где ему ставили стент в коронарные сосуды, а после операции — до 19 июня — лечился в поликлинике ФСБ на Лубянке. «Это оскорбление профессора и полковника. Что-то серьезное заставило в мое 60-летие Соколову так поступить?! Выписки у меня на руках, сейчас прохожу реабилитацию, дыхание, хождение. Выписки готов представить и медкарту с лечением», — заявил он РБК.

Нефтяники и отходы

В марте Николай Самутин как заведующий лабораторией эколого-гигиенической оценки отходов ЦСП комментировал РБК результаты экспертизы ЦСП, направленные в Росприроднадзор. Центр обнаружил на лицензионных участках «Роснефти», «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и других нефтедобывающих компаний в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО и ЯНАО) неучтенные нефтебуровые отходы — буролитовую смесь. Об этом говорилось в письме врио директора этого центра Оксаны Синицыной, направленном 7 февраля руководителю Росприроднадзора Артему Сидорову.

Самутин участвовал в подготовке этого исследования. Согласно приведенной в письме оценке экспертов ЦСП, если отнести находящиеся в неучтенных захоронениях отходы к четвертому классу опасности, то только на месторождениях «Роснефти» (около 20 млн куб. м отходов) накопленный ущерб экологии превысит 500 млрд руб.

На сайте лаборатории ЦСП говорилось, что Самутин с 1992 по 2008 год служил в ФСБ на Северном Кавказе, в звании полковника военно-медицинской службы. В разговоре с РБК он сказал, что является профессором медицины и заслуженным врачом.

Среди сотрудников эколого-гигиенической оценки отходов ЦСП, согласно сайту этой организации, он сейчас не числится, хотя указан в составе диссертационного совета центра.

Самутин заявил РБК, что был уволен в мае этого года. Свое увольнение он связал с письмом руководителю Росприроднадзора с отчетом о результате трехлетних исследований по вопросу превышения количества и класса опасности отходов бурения — буролитовой смеси. А также с просьбой проверить коррупционную составляющую в действиях чиновников Росприроднадзора и аккредитованной им лаборатории ЦЛАТИ.

Согласно сайту ЦСП, в апреле этого года на должность заведующего лаборатории эколого-гигиенической оценки отходов был объявлен открытый конкурс, на котором Самутин занял второе место.

В ЦСП не смогли дать оперативный комментарий в связи с этой ситуацией.

Проверка под прикрытием Росгвардии

В пресс-службе Росприроднадзора РБК заявили, что центральный аппарат Росприроднадзора по согласованию с прокуратурой с 15 мая по 11 июня проводил внеплановую выездную проверку деятельности по утилизации отходов бурения в ХМАО. Председателем проверочной комиссии была Соколова. «Руководством Росприроднадзора при непосредственном участии сотрудников Росгвардии обеспечены комплексные меры безопасности и охраны инспекторов, принимавших участие в проверках в ХМАО», — отметили в пресс-службе.

Проверка выявила нарушения в том числе в компании ЭКОС — подрядчике «Роснефти» по утилизации отходов, материалы переданы проверяемой компании, уточнил источник РБК в Росприроднадзоре. Претензии к ЭКОС фигурировали и в отчете ЦСП — компанию обвиняли в занижении класса опасности отходов бурения и неправильной утилизации. Также в ЦСП просили проверить работу чиновников Росприроднадзора ХМАО на предмет коррупционной составляющей при согласовании класса опасности и количества отходов нефтяников. «Нарушения многочисленны и связаны с игнорированием правил экологической экспертизы, но лицензионные обязательства у компании не нарушены. Мы будем подавать на нарушителей в суд», — добавил источник.

Ранее с жалобами в Росприроднадзор на нарушения при хранении и утилизации отходов на месторождениях нефтяников и действия их подрядчиков обращался лидер движения «Зеленая альтернатива» Олег Митволь. По его словам, подобные претензии у Росприроднадзора уже были и к компаниям из ЯНАО.

РБК направил запрос в ЭКОС с просьбой прокомментировать претензии надзорного ведомства.