Выплачивать компенсации за отдых в России готов Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос компенсации части стоимости туристической путевки для иностранных туристов в РФ. Об этом говорится в поручениях по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состоявшегося 18 июня, опубликованных на сайте кабмина.

Так, органам исполнительной власти совместно с АО «Российский экспортный центр» при подготовке национального проекта «Международная кооперация и экспорт» поручено проработать вопрос стимулирования «въездного туристического потока из целевых стран за счет компенсации части стоимости туристической путевки, а также поддержка сертификации и адаптации услуг».