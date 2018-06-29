Аномально поздно летит тополиный пух в Бердске

Ураган завалил деревьями дороги в новосибирском Академгородке
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Просто надо уничтожить в Бердске все тополя. Все до единого. Вместо них посадить хвойные. Сосны, кедры. И проблема исчезнет. Это было бы первое, чтобы я сделал, оказавшись на месте Шестернина.
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Кальянщик, хвоя не так эффективно очищает воздух. Просто надо было садить тополя «мужского» пола, с них пух не летит. Но у нас (в России) так принято, делать всё через одно место.
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Им бы понедельники взять да отменить,
Вроде не бездельники и могли бы жить…
Если бы думали о благоустройстве города, давно бы уже забыли о тополях и пухе.
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Июнь дарует жаркие денёчки.
Солнцеворот естественный мотив.
Закон природы удлиняет ночки,-
Календари вершат императив.
Серёжки пышные роняет тополь.
Боярышницы-бабочки ведут игру,
Собрались в лужах, шелестят потоком,
Словно раскинули живую мишуру.
До бабочек охочий воробей,
Гоняет вёртко, помогает саду.
Завалы белых крылышек,- ей-ей,-
Страж огородный удержал осаду.
Грозой гремело небо до рассвета.
К земле прижало тополиный пух.
Особенный встаёт период лета,
«Хвалебной одой» разразится вслух…
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