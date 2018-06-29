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Аномально поздно летит тополиный пух в Бердске

С начала июня участились случаи обращения в больницу с жалобами на удушье и сыпь. Аллергия на пух началась на месяц позже. (ВИДЕО)

29.06.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 4 коммент.

Аномально поздно летит тополиный пух в Бердске

Тополиный пух покрыл белым ковром улицы Бердска

Последнюю неделю бердчане стали чаще обращаться к врачам с симптомами аллергии. Причиной тому стал тополь, который в этом году буквально утопил город в своем пуху. Опытный эколог Вячеслав Власов, заверил «Курьер. Среда. Бердск», что тополиный пух будет создавать дискомфорт горожанам примерно неделю.

— Обычно тополь начинает свое цветение в мае, а в этом году из-за холодной весны он начал цвести на месяц позже. Главная опасность тополиного пуха, это его высокая возгораемость. Но, если осуществлять правильный уход за растением и подрезать почки, тополь становится безопасным, — рассказал редакции Вячеслав Евгеньевич.

Доводы эколога подтвердила Светлана Лутова, врач-аллерголог медсанчасти «Вега». Оно отметила, что с середины мая обращения бердчан с симптомами аллергии участились.

Врач-аллерголог рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что по своей природе тополь не является опасным растением. Но в период цветения, пух, который отцветает, переносит с собой пыльцу злаков и луговых трав. Они как раз-таки и вызывают у человека такие симптомы как сыпь, зуд, ринит, аллергический конъюнктивит, слезоточивость и отеки.

Светлана Лутова рекомендует людям, склонным к аллергическим реакциям, закрывать руки и ноги одеждой и на всякий случай иметь в кармане антигистаминное средство.


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(4) Комментариев

  1. Rotana Doha

    Просто надо уничтожить в Бердске все тополя. Все до единого. Вместо них посадить хвойные. Сосны, кедры. И проблема исчезнет. Это было бы первое, чтобы я сделал, оказавшись на месте Шестернина.

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    • Аноним

      Кальянщик, хвоя не так эффективно очищает воздух. Просто надо было садить тополя «мужского» пола, с них пух не летит. Но у нас (в России) так принято, делать всё через одно место.

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  2. Юрий Шпедт

    Им бы понедельники взять да отменить,
    Вроде не бездельники и могли бы жить…

    Если бы думали о благоустройстве города, давно бы уже забыли о тополях и пухе.

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  3. Александр

    Июнь дарует жаркие денёчки.
    Солнцеворот естественный мотив.
    Закон природы удлиняет ночки,-
    Календари вершат императив.
    Серёжки пышные роняет тополь.
    Боярышницы-бабочки ведут игру,
    Собрались в лужах, шелестят потоком,
    Словно раскинули живую мишуру.
    До бабочек охочий воробей,
    Гоняет вёртко, помогает саду.
    Завалы белых крылышек,- ей-ей,-
    Страж огородный удержал осаду.
    Грозой гремело небо до рассвета.
    К земле прижало тополиный пух.
    Особенный встаёт период лета,
    «Хвалебной одой» разразится вслух…

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