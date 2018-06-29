Аномально поздно летит тополиный пух в Бердске

Последнюю неделю бердчане стали чаще обращаться к врачам с симптомами аллергии. Причиной тому стал тополь, который в этом году буквально утопил город в своем пуху. Опытный эколог Вячеслав Власов, заверил «Курьер. Среда. Бердск», что тополиный пух будет создавать дискомфорт горожанам примерно неделю.

— Обычно тополь начинает свое цветение в мае, а в этом году из-за холодной весны он начал цвести на месяц позже. Главная опасность тополиного пуха, это его высокая возгораемость. Но, если осуществлять правильный уход за растением и подрезать почки, тополь становится безопасным, — рассказал редакции Вячеслав Евгеньевич.

Доводы эколога подтвердила Светлана Лутова, врач-аллерголог медсанчасти «Вега». Оно отметила, что с середины мая обращения бердчан с симптомами аллергии участились.

Врач-аллерголог рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что по своей природе тополь не является опасным растением. Но в период цветения, пух, который отцветает, переносит с собой пыльцу злаков и луговых трав. Они как раз-таки и вызывают у человека такие симптомы как сыпь, зуд, ринит, аллергический конъюнктивит, слезоточивость и отеки.

Светлана Лутова рекомендует людям, склонным к аллергическим реакциям, закрывать руки и ноги одеждой и на всякий случай иметь в кармане антигистаминное средство.