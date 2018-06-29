ЕС продлил санкции против России

28 стран Евросоюза согласовали антироссийские санкции
На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза было принято решение о продлении экономических санкций против России, введенных за присоединение Крыма и поддержку самопровозглашенных республик Донбасса, заявил журналистам один из функционеров ЕС.
Санкции продлены на шесть месяцев, передает «Интерфакс». Они предусматривают ограничения на деловые связи с банками, другими финансовыми институтами и в энергетическом и оборонном секторах России. Ограничения вступят в силу после того, как решение Совета будет опубликовано.
Источники отмечают, что дискуссия по антироссийским санкциям была краткой, были заслушаны сообщения канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о реализации минских соглашений, лидеры двух стран констатировали отсутствие положительных перемен в этой области.
Гораздо более оживленные прения вызвал вопрос об ограничении потока мигрантов; особенно жесткую позицию по этому поводу заняли Рим и Берлин. В итоге принято решение о сокращении численности беженцев, которых будут принимать страны ЕС.
Контролировать поток мигрантов будут специальные центры. Кроме того, решено увеличить финансирование Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны. Планируется также ужесточить контроль на внешних границах.
«После девяти часов дискуссий был найден путь к достижению соглашения. Это победа европейского сотрудничества», — сказал Макрон. В то же время, Меркель отметила, что, несмотря на достигнутые договоренности, среди стран ЕС сохраняются глубокие противоречия.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что удовлетворен договоренностями по миграции, отметив, что «теперь Италия не одинока». Тем не менее, он заявил, что пока не принял решение о том, будет ли создаваться центр по приему мигрантов на итальянской территории.
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было принято решение о продлении экономических санкций против России
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а первая половина новости где?
Руководство ЕС официально призвало Россию признать свою ответственность за катастрофу MH17
Подробнее: https://www.newsru.com/world/29jun2018/ec_mh17.html
они уже и с местом суда определись
чисто заодно и санкции продлили.
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