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ЕС продлил санкции против России

Кроме того, лидеры европейских стран решили ограничить поток мигрантов в Европу.

29.06.2018 Фото: Википедии Один комментарий

ЕС продлил санкции против России

28 стран Евросоюза согласовали антироссийские санкции

На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза было принято решение о продлении экономических санкций против России, введенных за присоединение Крыма и поддержку самопровозглашенных республик Донбасса, заявил журналистам один из функционеров ЕС.

Санкции продлены на шесть месяцев, передает «Интерфакс». Они предусматривают ограничения на деловые связи с банками, другими финансовыми институтами и в энергетическом и оборонном секторах России. Ограничения вступят в силу после того, как решение Совета будет опубликовано.

Источники отмечают, что дискуссия по антироссийским санкциям была краткой, были заслушаны сообщения канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о реализации минских соглашений, лидеры двух стран констатировали отсутствие положительных перемен в этой области.

Гораздо более оживленные прения вызвал вопрос об ограничении потока мигрантов; особенно жесткую позицию по этому поводу заняли Рим и Берлин. В итоге принято решение о сокращении численности беженцев, которых будут принимать страны ЕС.

Контролировать поток мигрантов будут специальные центры. Кроме того, решено увеличить финансирование Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны. Планируется также ужесточить контроль на внешних границах.

«После девяти часов дискуссий был найден путь к достижению соглашения. Это победа европейского сотрудничества», — сказал Макрон. В то же время, Меркель отметила, что, несмотря на достигнутые договоренности, среди стран ЕС сохраняются глубокие противоречия.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что удовлетворен договоренностями по миграции, отметив, что «теперь Италия не одинока». Тем не менее, он заявил, что пока не принял решение о том, будет ли создаваться центр по приему мигрантов на итальянской территории.


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(1) Комментарий

  1. zizou

    было принято решение о продлении экономических санкций против России
    =============================
    а первая половина новости где? %)
    Руководство ЕС официально призвало Россию признать свою ответственность за катастрофу MH17
    Подробнее: https://www.newsru.com/world/29jun2018/ec_mh17.html

    они уже и с местом суда определись *CRAZY*
    чисто заодно и санкции продлили.

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