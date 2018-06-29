ЧС в Бердске: 4 насоса качают нечистоты из рухнувшего канализационного коллектора

Днем 29 июня на место обрушения на канализационном коллекторе на Ушакова в Бердске начали подвозить песок, чтобы засыпать сегмент восстановленной трубы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ходе ремонта коллектора уже заменили 40 метров трубы — рассыпавшийся бетонный коллектор меняют на металлический.

Кроме того, сейчас на месте аварии работают 4 помпы. И, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления капитального строительства Алексей Егошин, к 15.00 пригонят еще две насосные установки из Новосибирска. Они нужны для перекачки фекальных стоков из одного канализационного колодца в другой, минуя аварийный участок.

Как сообщил корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» с места событий, фекальные потоки примерно в 13.30 пятницы вновь хлынули на пер. Урицкого, который первым принял на себя удар канализационных стоков 25 июня во время масштабной аварии на коллекторе.

Автор видео Слава Душин

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», область выделила Бердску 30 млн рублей на устранение масштабной коммунальной аварии. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.