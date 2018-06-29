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ЧС в Бердске: 4 насоса качают нечистоты из рухнувшего канализационного коллектора

КамАЗы возят песок для засыпки уже восстановленных 40 метров канализационной трубы. Для ускорения работ из Новосибирска едут еще две насосные установки.(ВИДЕО)

29.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

ЧС в Бердске: 4 насоса качают нечистоты из рухнувшего канализационного коллектора

Засыпают отремонтированную часть коллектора

Днем 29 июня на место обрушения на канализационном коллекторе на Ушакова в Бердске начали подвозить песок, чтобы засыпать сегмент восстановленной трубы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ходе ремонта коллектора уже заменили 40 метров трубы — рассыпавшийся бетонный коллектор меняют на металлический.

ЧС в Бердске: 4 насоса качают нечистоты из рухнувшего канализационного коллектора

Перекачка стоков

Кроме того, сейчас на месте аварии работают 4 помпы. И, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления капитального строительства Алексей Егошин, к 15.00 пригонят еще  две насосные установки из Новосибирска. Они нужны для перекачки фекальных стоков из одного канализационного колодца в другой, минуя аварийный участок.

ЧС в Бердске: 4 насоса качают нечистоты из рухнувшего канализационного коллектора

Вскрывают разрушенный коллектор, чтобы его заменить

Как сообщил корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» с места событий, фекальные потоки примерно в 13.30 пятницы вновь хлынули на пер. Урицкого, который первым принял на себя удар канализационных стоков 25 июня во время масштабной аварии на коллекторе.

ЧС в Бердске: 4 насоса качают нечистоты из рухнувшего канализационного коллектора

Бердчане сооружают баррикады на пути фекальных рек

Автор видео Слава Душин

ЧС в Бердске: 4 насоса качают нечистоты из рухнувшего канализационного коллектора

Стоки текут наружу из канализационного колодца

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», область выделила Бердску 30 млн рублей на устранение масштабной коммунальной аварии. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.


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(1) Комментарий

  1. zizou

    КамАЗы возят песок для засыпки уже восстановленных 40 метров
    ===============================
    а нафига к нам на поле и к забору в/ч камазы третий день песок возят? %)

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