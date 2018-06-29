На гостиницы и рестораны тратят больше всего иностранцы на ЧМ-2018

Наибольший объем трат иностранных туристов в городах проведения чемпионата приходится на такие категории, как «гостиничные услуги», «модная одежда», «рестораны и кафе», включая рестораны быстрого обслуживания. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Visa, которая является официальным партнером FIFA в категории «платежные услуги».

Самый большой размер среднего чека по картам Visa, выпущенным иностранными банками, был отмечен в категории «товары категории люкс» — 23 тыс. рублей, за ней следует категория «гостиничные услуги» — 15 тыс. рублей, и, наконец, средний чек в категории «модная одежда» составил 8 тыс. рублей, сообщает Банки.ру

Больше всего потратили болельщики из США, на втором месте — Китай, на третьем — Мексика, а меньше всего потратили туристы из Королевства Тонга. Средний чек иностранных держателей карт Visa составил 3 575 рублей.

Самый большой объем трат по картам Visa, выпущенным иностранными банками, отмечен в Москве — 1,7 млрд рублей, на втором месте — Санкт-Петербург, где расходы составили 506 млн рублей. Следом идут Сочи (104 млн рублей), Казань (71 млн) и Екатеринбург (48 млн).

Лидером по объемам трансакций среди стадионов стала арена «Лужники», где зрители потратили 139 млн рублей, из которых 71 млн пришелся на иностранных граждан, а 68 млн — на граждан России. Меньше всего потратили болельщики на стадионе в Калининграде (16,5 млн рублей). Самым «дорогим» матчем с точки зрения объемов платежей по картам Visa стал матч между сборными России и Саудовской Аравии 14 июня. Эту игру посетили туристы из 123 стран мира. На втором месте с отрывом всего в 5% матч между сборными Германии и Мексики, состоявшийся на стадионе «Лужники» 17 июня, который посетили туристы из 116 стран мира. Размер среднего чека на стадионах составил 1 682 рубля.

Чаще всего на стадионах болельщики приобретали еду и напитки, на втором месте по количеству трансакций — сувенирная продукция. При этом россияне совершили почти в два раза больше трансакций для оплаты еды и напитков по сравнению с иностранными держателями карт Visa, в то время как в магазинах со спортивной атрибутикой количество трансакций по российским и зарубежным картам практически равное. При этом средний чек по иностранным картам Visa в полтора раза выше в обеих категориях.