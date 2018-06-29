С продажи земельных участков в микрорайоне Южном пополнят бюджет Бердска

Скоро в микрорайоне Южном построят детский сад и школу
Отчуждение земельного участка площадью 1451 кв.м в микрорайоне Южном одобрили депутаты на июньской сессии горсовета Бердска.
По словам начальника управления земельных отношений Светланы Бахаревой, проект решения о даче согласия бердской горадминистрации на отчуждение части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, выносится из-за того, что полномочия Совета депутатов — согласование и отчуждение муниципального имущества, находящегося в казне города.
Данный проект рассмотрели положительно все депутатские комитеты, включая профильный, отметила Бахарева.
— В казне города Бердска находится участок площадью 361 518 кв. м. С целью перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, которая осуществляется по рыночной стоимости за плату, предлагается к отчуждению часть участка площадью 1451 кв.м. Прошу данный проект поддержать, учитывая тот факт, что в марте 2017 года часть, которая планируется к отчуждению, территориальное зонирование было решением совета депутатов переведено в ту зону, которая позволяет перераспределить данный земельный участок, — пояснила Бахарева.
Депутат Елена Белова, заместитель председателя комитета по промышленности, отметила, что они рассмотрели данный вопрос, никаких противоречий нет, и логично сделать доотвод земельного участка муниципальной собственностью.
Контрольно-счетная палата провела экспертизу данного проекта решения. Ее целью являлся контроль за соблюдением установленного порядка управления распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной собственности, а также оценка финансово-экономических обоснований на предмет обеспечения законности и обоснованности, подчеркнула председатель контрольно-счетной палаты Елена Останина.
— При отчуждении частной собственности 1451 кв.м мы получим определенную сумму в доход нашего бюджета. Поэтому мы поддерживаем проект данного решения, только обратим внимание на то, в каком объеме в нашу доходную часть поступит сумма от реализации данных земельных участков, — сообщила Останина.
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В каком месте, квартале Южного находится этот участок?
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Тот, что под школу был запланирован Ну а что, стройкой там и не пахнет, что участку пропадать
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и почем будете продавать??
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как бы участок который выделенный был под садик ?
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