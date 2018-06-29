Не поддерживать вслух пенсионную реформу посоветовала ЕР своим отделениям

Вчера «Единая Россия» провела очередное партийное мероприятие, посвященное пенсионной реформе, в закрытом для прессы режиме. В расширенном заседании совета руководителей фракций «Единой России» приняли участие спикеры и главы фракций в заксобраниях, секретари региональных отделений, представители правительства и лидер партии Дмитрий Медведев. По итогам мероприятия пресс-служба «Единой России» сообщила, что предложения cовета будут проработаны совместно с правительством. В чем они заключаются, в партии не уточнили.

Не говорили о них и участники мероприятия. Глава фракции «Единой России» в петербургском заксобрании Александр Тетердинко сказал “Ъ”, что «один из главных аспектов, который обсуждался на совещании,— улучшение ситуации с занятостью людей предпенсионного возраста». По его словам, Дмитрий Медведев поручил проработать этот вопрос Минтруду совместно с Минфином. Секретарь севастопольской «Единой России» Борис Колесников сказал “Ъ”, что дискуссия была «жаркой» и в ее ходе задавали «острые вопросы»: «Нужно объяснять людям, что страна у нас стареющая. На одного пенсионера приходится в среднем меньше двух работающих. Если ничего не сделать, то скоро соотношение станет один к одному». Он добавил, что на совещании пришли к мнению, что «реформу надо поддержать».

Как выяснил “Ъ”, уход от конкретики — сознательное решение со стороны «Единой России». Ранее федеральный исполком партии разослал в субъекты техзадание по проведению общественного обсуждения на региональных партплощадках «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе». Из него следует, что с 2 по 30 июля каждое отделение партии должно провести обсуждение реформы сначала в нескольких крупных муниципалитетах, а потом в административном центре. «Рекомендуемое количество человек на каждом мероприятии — от 50 до 70 человек», говорится в документе. Также в нем содержатся рекомендации для освещения темы в СМИ. Например, указывается, что «в рамках публичного освещения обсуждения следует избегать тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках». На мероприятия рекомендуют приглашать «только дружественные СМИ», акцент делать на том, что партия «организует широкое общественное обсуждение», но «никаких предложений публиковать не следует». Первый заместитель главы исполкома «Единой России» Максим Жаворонков сказал “Ъ”, что подтвердить подлинность документа не может, но подчеркнул, что «с момента, когда Дмитрий Медведев объявил о пенсионной реформе, партия в постоянном режиме общается с регионами».

Инициатива правительства осталась без отзыва

Пока же регионы должны направить в Госдуму свои отзывы. С этим тоже возникают сложности. Вчера челябинское заксобрание на последнем перед уходом на каникулы заседании отказалось рассматривать отзыв на законопроект.

Депутат от «Справедливой России» Ольга Мухометьярова предложила обсудить законопроект или назначить дополнительное заседание заксобрания. Вице-спикер Семен Мительман, сославшись на регламент, заявил, что законопроекты не могут рассматриваться, если внесены менее чем за 20 дней (законопроект был внесен 16 июня). Спикер заксобрания Владимир Мякуш сообщил о создании специальной рабочей группы, так как проект «требует проработки и обсуждения с жителями области». «После того как соберем предложения и поправки, будем принимать решения о дополнительном заседании заксобрания или других формах нашего рассмотрения этого законопроекта»,— заявил господин Мякуш. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал “Ъ”, что «в соответствии с Конституцией и думским регламентом законопроекты совместного ведения федерации и регионов были разосланы для отзывов, в том числе и в субъекты РФ». По его словам, «наличие или отсутствие отзывов не является основанием для того, чтобы Госдума не рассматривала законопроект». По мнению источника “Ъ” в Госдуме, регионы, в которых предстоят выборы губернаторов или депутатов заксобраний, будут стараться не присылать свои отзывы, чтобы по возможности не разделять ответственность за эту резонансную инициативу.

Так, не услышали позиции врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова митингующие перед местным парламентом члены профсоюза. Около сотни человек призывали депутатов не поддерживать пенсионную реформу. Перед началом сессии к ним вышел Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Я подтверждаю, что требуется пакет решения. Не только продление пенсионного возраста. Еще много запросов и по льготному стажу, и по размеру пенсий»,— заявил господин Травников. Пикетчики сообщили, что «основная масса народа не согласна с этим законом». Андрей Травников выслушал выступающих и пошел на заседание заксобрания. Глава региональной федерации профсоюзов Александр Козлов на сессии заявил, что «руководство страны отгородилось от своего народа, руководство Новосибирской области также отгораживается от народа». Депутаты приняли к сведению обращения профсоюзов, но рассмотрения отзыва на законопроект на заседании не было.

А кировскому заксобранию митинг профсоюзов не помешал одобрить проект. Протестующие собрались за час до начала заседания парламента. Их мнение озвучил председатель федерации профсоюзов области Роман Береснев, призвавший депутатов к всенародному обсуждению реформы. Несколько человек примкнули к пикету со своими лозунгами. «Мы выражаем недоверие Дмитрию Медведеву и требуем от Госдумы отправить его в отставку!» — заявили собравшиеся. На акцию пришел губернатор Игорь Васильев, который заверил, что позиция профсоюзов будет доведена до депутатов. Но заксобрание законопроект одобрило. Член фракции «Справедливая Россия» Федор Сураев заявил, что «Единая Россия» совершила политическое самоубийство. Сегодня проект поддержит и тамбовская облдума.

С содержательной критикой законопроекта вчера выступил и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Он направил письмо в Госдуму и Российскую трехстороннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК), в котором сформулировал свои замечания к предложенной правительством пенсионной реформе. «Принципиально поддерживая повышение возраста, мы считаем, что нужно оценить риски этого предложения для экономики и для рынка труда»,— пояснила “Ъ” директор управления социального партнерства РСПП Марина Москвина. Неоцененными, по ее словам, остаются «риски для занятости молодежи, для системы социального страхования и системы медицинского страхования». Госпожа Москвина отмечает, что «пожилые люди, оставаясь на работе, будут болеть больше, чем работники иных возрастов, а значит, будет потеря рабочего времени и потребуется больше денег на больничные листы, на страховую оплату медицинских услуг». Нет пока и оценки того, как повышение возраста «скажется на уровне безработицы», говорит представитель РСПП: «Пособия по безработице сейчас низкие, но количество официальных безработных может увеличиться за счет пожилых людей».

«Нужно просчитать все эти риски и с учетом этого принимать окончательное решение,— сказала “Ъ” госпожа Москвина.— Иначе на решение этих социальных проблем может уйти вся экономия, которую получит Пенсионный фонд за счет повышения возраста». В РСПП не исключают, что правительство пересмотрит предложенную им реформу.

РСПП представляет в РТК сторону работодателей, которая на заседании комиссии 16 июня проголосовала в поддержку правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, оговорив, что имеет замечания к проекту. По регламенту РТК каждая из сторон после голосования должна представить развернутое обоснование своей позиции. На прошлой неделе свое обоснование в РТК направила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), представляющая сторону наемных работников. Профлидеры считают, что закон о повышении пенсионного возраста надо принимать в «пакете» с другими законами, направленными на рост зарплат, пересмотр прожиточного минимума, гарантии занятости (см. интервью “Ъ” главы ФНПР Михаила Шмакова от 22 июня). В среду предложения ФНПР господин Шмаков передал спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Профсоюзы настаивают на создании депутатской рабочей группы, которая займется подготовкой «пакета» законопроектов, способных обеспечить реальную пенсионную реформу. При этом исполком ФНПР проведение протестных акций в регионах оставил на усмотрение местных профсоюзов.





