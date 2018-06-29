Брат Навального вышел на свободу
ЕС продлил санкции против России
ЧС в Бердске: 4 насоса качают нечистоты из рухнувшего канализационного коллектора
С продажи земельных участков в микрорайоне Южном пополнят бюджет Бердска
На гостиницы и рестораны тратят больше всего иностранцы на ЧМ-2018
ЧС в Бердске: О залитых нечистотами улицах рассказал известный видеоблогер Kamikadzedead
Не поддерживать вслух пенсионную реформу посоветовала ЕР своим отделениям
18 пар поженились в последнюю пятницу июня в Бердске
На круглосуточную продажу алкоголя в киоске жалуются жители Бердска
Народ помешал полиции задержать призывающего к отставке Путина и Медведева на митинге в Новосибирске