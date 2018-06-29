18 пар поженились в последнюю пятницу июня в Бердске

Сегодня, 29 июня, в бердском ЗАГСе официально оформили свои семейные отношения 18 пар.

Новоиспеченные молодожены рассказали «Курьер. Среда. Бердск» историю своего знакомства и поделились планами на будущее.

Супруги Дубровские познакомились в соцсетях. Встретившись, сразу понравились друг другу. По мнению Кати, Алексей — шебутной и красивый, сразу очаровал девушку.

Муж планирует построить дом, посадить дерево и родить сына, а жена будет с улыбкой и вкусным ужином встречать супруга с работы.

Наталья и Вадим Трегубовы также познакомились в соцсетях.

— Чтобы прожить в браке долго и счастливо, главное — доверять, любить друг друга и быть верными, — уверены молодожены.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС Бердска Маргарита Ярославцева, сегодня будет зарегистрировано 18 пар. Всего в июне поженились 87 пар, это на 7 браков больше, чем в июне 2017 года.

За лето прошлого года было зарегистрировано 317 браков. Самым урожайным был июль. 112 пар официально оформили отношения в середине лета.