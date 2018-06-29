Народ помешал полиции задержать призывающего к отставке Путина и Медведева на митинге в Новосибирске
Толпа митингующих против повышения пенсионного возраста, НДС и цен на бензин отбила у правоохранителей молодого человека, выкрикивающего «провокационные» лозунги.(ВИДЕО)
29.06.2018Автор: Михаил ЗюковФото: Михаила Зюкова6 коммент.
На митинг пришло более 1000 человек
Вечером 28 июня в Первомайском сквере Новосибирска прошел первый митинг против повышения пенсионного возраста, цен на бензин и НДС, организованный Комитетом солидарных действий и организацией «Пенсионеры — за достойную жизнь». По данным организаторов, в митинге поучаствовало более 1000. Протестующие мирно собрались на площадке возле фонтана, чтобы выслушать представителей оппозиционных объединений Новосибирска, членов партий и просто активных граждан.
Активист поддерживал выступающих
Митинг проходил мирно, но без конфликтов не обошлось. Сотрудники полиции пытались задержать молодого человека, который, по их мнению, слишком активно выражал свою позицию. Юноша заводил толпу, поддерживал выступающих, выкрикивал свои предложения. К скандированию лозунга «Долой Медведева», он со смехом добавлял «Долой Путина». Со сцены ему отвечали «И Путина мы сегодня коснемся». Эта фраза и послужила красной тряпкой для полицейских. Они попытались вывести юношу из толпы.
Автор видео Михаил Зюков
Ключевое слово — попытались. Митингующие сразу встали на защиту активиста, не дав полицейским забрать его. В толпе даже случилась небольшая потасовка, в результате которой юношу буквально вырвали из рук стражей порядка. После инцидента полиция начала обращать более пристальное внимание к митингующим. Люди в погонах встали у сцены с выступающими и контролировали ситуацию. Стоит отметить, что после этого скандирование провокационных лозунгов поутихло.
После митинга молодые люди быстро скрылись
Полиция проследовала за ними
По завершении митинга толпа разошлась очень быстро. Молодой активист быстро ушел с площади в компании соратников, за ними бодрым шагом проследовали трое полицейских. Дальнейшая судьба юноши неизвестна.
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Что такого противоправного совершил молодой человек?
Выразил общее мнение. Нам всем не нравятся действия правительства. Либо правительство урежет свои хотелки, либо не нужно нам такое правительство. Государство — это мы! — господа полицаи. С нашим мнением нужно считаться!
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Лодка стала качаться? Полицейские молодцы,не стали грубо себя вести,это радует.
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Рано радуетесь, дело уже отработанное, это же не митинг был, а так, детский утренник, если будет, что серьёзное и потребуется лупить народ дубинками и разгонять водомётами, то завезут гвардейцев из других регионов, уж они не будут переживать, что дубасят местных и им потом будет стыдно смотреть в глаза окружающим.
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«Полицейские молодцы,не стали грубо себя вести,»
вы просто всего не знаете)
и на НГС, и на Курьере были статьи, как полицаи , «срисовывая» митинговавших, через несколько дней забирали их с занятий в вузах, приходили за ними домой или на работу — и потом прессовали митинговавших по полной программе …
кстати, на кемеровском сайте после известной трагедии люди тоже писали об этом…
просто они не любят публичного и стараются вести себя скрытно…) имидж , понимаешь…)
не надо иллюзий …если будет что либо серьезное, то выступавшим можно будет опасаться не только лишения свободы…
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Всех срисовать не возможно. Просто таким образом люди дойдут до точки, когда не будет разницы жив ты или умер, т.к. впереди ничего нет — только пустота. Бояться вечно невозможно. Вот тогда и начнется срисовывание……
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Согласна, это был не митинг. После слов: «давайте не пойдем на выборы губернаторов, пусть выбирают кого хотят», уже все было понятно…… Даже здесь все с выгодой….
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