Народ помешал полиции задержать призывающего к отставке Путина и Медведева на митинге в Новосибирске

Вечером 28 июня в Первомайском сквере Новосибирска прошел первый митинг против повышения пенсионного возраста, цен на бензин и НДС, организованный Комитетом солидарных действий и организацией «Пенсионеры — за достойную жизнь». По данным организаторов, в митинге поучаствовало более 1000. Протестующие мирно собрались на площадке возле фонтана, чтобы выслушать представителей оппозиционных объединений Новосибирска, членов партий и просто активных граждан.

Митинг проходил мирно, но без конфликтов не обошлось. Сотрудники полиции пытались задержать молодого человека, который, по их мнению, слишком активно выражал свою позицию. Юноша заводил толпу, поддерживал выступающих, выкрикивал свои предложения. К скандированию лозунга «Долой Медведева», он со смехом добавлял «Долой Путина». Со сцены ему отвечали «И Путина мы сегодня коснемся». Эта фраза и послужила красной тряпкой для полицейских. Они попытались вывести юношу из толпы.

Автор видео Михаил Зюков



Ключевое слово — попытались. Митингующие сразу встали на защиту активиста, не дав полицейским забрать его. В толпе даже случилась небольшая потасовка, в результате которой юношу буквально вырвали из рук стражей порядка. После инцидента полиция начала обращать более пристальное внимание к митингующим. Люди в погонах встали у сцены с выступающими и контролировали ситуацию. Стоит отметить, что после этого скандирование провокационных лозунгов поутихло.

По завершении митинга толпа разошлась очень быстро. Молодой активист быстро ушел с площади в компании соратников, за ними бодрым шагом проследовали трое полицейских. Дальнейшая судьба юноши неизвестна.