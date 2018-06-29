КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю квартиру 89137154359 Елена
Продам 1-ю квартиру 89137154359 Елена
Продам 1-ю квартиру 89137154359 Елена
Продам 1-ю квартиру 89137154359 Елена
Продам 3-комнатную квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Брат Навального вышел на свободу

ЕС продлил санкции против России

ЧС в Бердске: 4 насоса качают нечистоты из рухнувшего канализационного коллектора

С продажи земельных участков в микрорайоне Южном пополнят бюджет Бердска

На гостиницы и рестораны тратят больше всего иностранцы на ЧМ-2018

ЧС в Бердске: О залитых нечистотами улицах рассказал известный видеоблогер Kamikadzedead

Не поддерживать вслух пенсионную реформу посоветовала ЕР своим отделениям

18 пар поженились в последнюю пятницу июня в Бердске

На круглосуточную продажу алкоголя в киоске жалуются жители Бердска

Народ помешал полиции задержать призывающего к отставке Путина и Медведева на митинге в Новосибирске

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Расстрелял 5 человек в газете Capital Gazette в Мэриленде обиженный читатель

Целью стрелка были именно журналисты. Издание писало о нем 7 лет назад, он подавал иск о клевете, но суд проиграл.

29.06.2018 Фото: © AP Photo / WJLA Нет комментариев

Расстрелял 5 человек в газете Capital Gazette в Мэриленде обиженный читатель

На месте происшествия

Стрельба в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе произошла в четверг, в результате погибли пять человек, трое получили ранения, подозреваемого удалось задержать.

В полиции заявили, что целью стрелявшего были именно журналисты. По данным СМИ, подозреваемый специально повредил пальцы, чтобы затруднить идентификацию по их отпечаткам.

Полиция установила имя стрелявшего в редакции газеты Capital Gazette в Мэриленде, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Подозреваемого зовут Джеррод Уоррен Рамос, в 2012 году он подавал на газету в суд за клевету, но иск не удовлетворили.

В доме Рамоса в Лорел, штат Мэриленд, ведется обыск, передает РИА Новости.

Как сообщает Capital Gazette, имя Рамос, которому сейчас 38 лет, фигурировало в статье газеты от июля 2011 года. Там говорилось о том, что Рамос попал под суд за приставания к бывшей однокласснице. Он стал переписываться с ней в Facebook, а затем жаловаться, угрожать и обзывать. Женщина обратилась в полицию, Рамос прекратил приставания, но через несколько месяцев взялся за старое. В результате мужчина пошел под суд, признал себя виновным в угрозах и получил три месяца тюрьмы условно.

За описание истории с приставаниями Рамос подал на газету в суд, где представлял себя самостоятельно и быстро проиграл, говорится в Capital Gazette.

В учетной записи Twitter на имя Рамоса в дальнейшем появлялись сотни негативных записей о Capital Gazette. Том Маркуардт, который был издателем газеты до 2012 года, заявил Los Angeles Times, что Рамос преследовал его подчиненных на протяжении ряда лет. Экс-издатель заявил, что сотрудники боялись Рамоса.

В микроблоге Twitter, предположительно принадлежавшем Рамосу, в качестве картинки пользователя используется фото журналиста, опубликовавшего статью о нем в 2011 году. В справочной информации аккаунта написано: «Дорогой читатель, я создал эту страницу, чтобы защитить себя. Я засужу на чем свет стоит округ Анн-Арандел и превращу в трупы коррумпированные карьеры и корпорации».

Как отмечает Capital Gazette, в аккаунте на имя Рамоса содержится упоминание о стрельбе в парижском издании «Шарли Эбдо» в 2015 году, при котором погибли 12 человек. Страница не обновлялась с начала 2016 года, но в четверг, незадолго до стрельбы, на ней появилось ругательство, к которому была приписка: «Оставьте меня в покое».


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Брат Навального вышел на свободу ЕС продлил санкции против России ЧС в Бердске: 4 насоса качают нечистоты из рухнувшего канализационного коллектора

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Покупать много - выгодно!! или Комплектом дешевле!
RBT.ru - реальный-магазин бытовой техники и электроники с интернет-ценами
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика