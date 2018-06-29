Расстрелял 5 человек в газете Capital Gazette в Мэриленде обиженный читатель

Стрельба в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе произошла в четверг, в результате погибли пять человек, трое получили ранения, подозреваемого удалось задержать.

В полиции заявили, что целью стрелявшего были именно журналисты. По данным СМИ, подозреваемый специально повредил пальцы, чтобы затруднить идентификацию по их отпечаткам.

Полиция установила имя стрелявшего в редакции газеты Capital Gazette в Мэриленде, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Подозреваемого зовут Джеррод Уоррен Рамос, в 2012 году он подавал на газету в суд за клевету, но иск не удовлетворили.

В доме Рамоса в Лорел, штат Мэриленд, ведется обыск, передает РИА Новости.

Как сообщает Capital Gazette, имя Рамос, которому сейчас 38 лет, фигурировало в статье газеты от июля 2011 года. Там говорилось о том, что Рамос попал под суд за приставания к бывшей однокласснице. Он стал переписываться с ней в Facebook, а затем жаловаться, угрожать и обзывать. Женщина обратилась в полицию, Рамос прекратил приставания, но через несколько месяцев взялся за старое. В результате мужчина пошел под суд, признал себя виновным в угрозах и получил три месяца тюрьмы условно.

За описание истории с приставаниями Рамос подал на газету в суд, где представлял себя самостоятельно и быстро проиграл, говорится в Capital Gazette.

В учетной записи Twitter на имя Рамоса в дальнейшем появлялись сотни негативных записей о Capital Gazette. Том Маркуардт, который был издателем газеты до 2012 года, заявил Los Angeles Times, что Рамос преследовал его подчиненных на протяжении ряда лет. Экс-издатель заявил, что сотрудники боялись Рамоса.

В микроблоге Twitter, предположительно принадлежавшем Рамосу, в качестве картинки пользователя используется фото журналиста, опубликовавшего статью о нем в 2011 году. В справочной информации аккаунта написано: «Дорогой читатель, я создал эту страницу, чтобы защитить себя. Я засужу на чем свет стоит округ Анн-Арандел и превращу в трупы коррумпированные карьеры и корпорации».

Как отмечает Capital Gazette, в аккаунте на имя Рамоса содержится упоминание о стрельбе в парижском издании «Шарли Эбдо» в 2015 году, при котором погибли 12 человек. Страница не обновлялась с начала 2016 года, но в четверг, незадолго до стрельбы, на ней появилось ругательство, к которому была приписка: «Оставьте меня в покое».