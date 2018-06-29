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ЧС в Бердске: О залитых нечистотами улицах рассказал известный видеоблогер Kamikadzedead

История о жителях частного сектора, боровшихся с фекальными реками, рассказанная «Курьер. Среда. Бердск», получила широкую огласку в России и мире.(ВИДЕО)

29.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

ЧС в Бердске: О залитых нечистотами улицах рассказал известный видеоблогер Kamikadzedead

Жители переулка Урицкого укрепляют плотины

Вчера, 28 июня, популярный видеоблогер Kamikadzedead, у которого более 1 млн подписчиков на канале, в одном из своих обзоров рассказал про материал «Курьер. Среда. Бердск» о плотинах, которыми защищают свои дома от фекальных стоков жители переулка Урицкого в Бердске.

Напомним, что 26 июня «Курьер. Среда. Бердск»  сообщал о 25-метровом провале, который образовался из-за рухнувшего канализационного коллектора на улице Ушакова.

Именно из-за этого обрушения и пострадали жители переулка Урицкого, а затем и соседних улиц.

Таким образом, о чрезвычайной ситуации с аварийным канализационным коллектором узнали не только по всей России, но и в мире.

О материале «Курьер. Среда. Бердск» смотреть с отметки 5-15.

Естественно, что при таком большом количестве подписчиков каждое видео набирает астрономическое количество ничего не выражающих комментариев. Но среди них попадаются и такие, что задевают «за живое».

Алла Мазун: «Сперва говнофонтаны, теперь говнореки. Что дальше?».

Иван Васов: «Ну вы держитесь тут, просто денег нет!!! Ни на ремонт, ни на очистные сооружения, ни на пенсии, ни на больницы, все ушли на футбол, на НАНО, на МОСТ, на Зенитарену!!!».

Антон Борисов: «По прогнозам специалистов, к 2020 году в Мордоре 80% инфраструктуры ЖКХ придёт в негодность. На обновление нужны триллионы бублей. Будут вводить новые налоги или увеличивать старые. Причём 80-90% этого опять пойдёт на распил. В итоге, Мордор реально будет плавать в канализационных стоках».

ЧС в Бердске: О залитых нечистотами улицах рассказал известный видеоблогер Kamikadzedead

Восстанавливают русло канализационного коллектора на улице Ушакова в Бердске

Между тем, работа по ликвидации аварии на рухнувшем бердском коллекторе идет полным ходом. Сегодня, 29 июня, восстанавливают русло коллектора, чтобы обеспечить движение стоков открытым способом.


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Весь сюжет: Провалы канализации

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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Те, кто до сих пор ничего не знали об этом несмешном клоуне (Камикадзе Ди), ничегошеньки не потеряли, и вряд ли стоило бы, по-хорошему, лишать чистоты их глаза и уши.

    Это тот самый пиарящийся на трагедии в Кемерово!

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