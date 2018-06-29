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На круглосуточную продажу алкоголя в киоске жалуются жители Бердска

Мэр Евгений Шестернин поручил подчиненным установить в киоске режим работы. Его деятельность не должна мешать бердчанам.

29.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

На круглосуточную продажу алкоголя в киоске жалуются жители Бердска

Многие бердчане уверены, что киоски уродуют облик города

Увеличилось количество обращений от жителей в горадминистрацию Бердска. За последнюю неделю их поступило 55, в целом за год — 992, сообщила на совещании чиновников начальник общественной приемной Юлия Линк.

Наблюдается значительное сокращение обращений в сфере градостроительного регулирования, при этом возросло в сфере землепользования, отметила Юлия Линк. Больше стало обращений по вопросам содержания дорог и дорожного хозяйства. Сюда также относятся две просьбы жителей об обустройстве остановочных павильонов на ул. Вокзальной, на трассе, на участке между бывшим постом ГИБДД и железнодорожным вокзалом, и на остановке «Алмазная» в микрорайоне Раздольном. Была и просьба оборудовать в городе специальные дорожные зоны для велосипедистов.

За прошедшую неделю исполнено 61 обращение. Пока не удается решить вопрос по обращению жителей Белокаменного микрорайона, акцентировала Линк. Оно касается киоска, в котором круглосуточно торгуют спиртным. Бердчане звонят и жалуются, что шумные посетители нарушают общественный порядок.

— Деятельность киоска продолжается. Жители сообщают о фактах реализации алкогольной продукции в ночное время, — доложила начальник общественной приемной.

По словам Юлии Линк, письмо с просьбой провести проверку в полицию написано.

— Знаете, заниматься контрольными закупками, время уйдет. Я дал команду, договаривался с собственником. Рабочий день заканчивается, нет необходимости в круглосуточном киоске. Режим работы должен быть удобен для жителей. А уж следующий этап — контрольная закупка, — подчеркнул мэр Евгений Шестернин.

Разговор состоялся и с собственником в том числе, но, видимо, он уклоняется, предположила Линк.

Евгений Шестернин дал поручение подчиненным установить в киоске режим работы.


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(3) Комментариев

  1. BouH

    Рабочий день заканчивается, нет необходимости в круглосуточном киоске. Режим работы должен быть удобен для жителей.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/29/360973-na-kruglosutochnuyu-prodazhu-alkogolya-v-kioske-zhaluyutsya-zhiteli-berdska

    Ну так для жителей,которые там закупаются(не контрольно),как раз и удобен круглосуточный режим работы.Иначе не было бы спроса-не было бы и предложения.

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  2. Аноним

    Карла Маркса 3 — круглосуточно работает магазин, естественно не хлебушком торгуют по ночам.

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    • Кот

      И хлебом тоже торгуют. Но по ночам торгуют исключительно алкоголем!!!!
      Так как каждую ночь под окнами собираются АЛКО-бригады. Иногда даже АЛКО-войны бывают.
      И писали на этот магазин заявления и даже штраф им выписывали органы власти! Они посмеялись и сказали нам проще штрафы платить мы этот штраф за одну ночь отобьем.

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