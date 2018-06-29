На круглосуточную продажу алкоголя в киоске жалуются жители Бердска

Увеличилось количество обращений от жителей в горадминистрацию Бердска. За последнюю неделю их поступило 55, в целом за год — 992, сообщила на совещании чиновников начальник общественной приемной Юлия Линк.

Наблюдается значительное сокращение обращений в сфере градостроительного регулирования, при этом возросло в сфере землепользования, отметила Юлия Линк. Больше стало обращений по вопросам содержания дорог и дорожного хозяйства. Сюда также относятся две просьбы жителей об обустройстве остановочных павильонов на ул. Вокзальной, на трассе, на участке между бывшим постом ГИБДД и железнодорожным вокзалом, и на остановке «Алмазная» в микрорайоне Раздольном. Была и просьба оборудовать в городе специальные дорожные зоны для велосипедистов.

За прошедшую неделю исполнено 61 обращение. Пока не удается решить вопрос по обращению жителей Белокаменного микрорайона, акцентировала Линк. Оно касается киоска, в котором круглосуточно торгуют спиртным. Бердчане звонят и жалуются, что шумные посетители нарушают общественный порядок.

— Деятельность киоска продолжается. Жители сообщают о фактах реализации алкогольной продукции в ночное время, — доложила начальник общественной приемной.

По словам Юлии Линк, письмо с просьбой провести проверку в полицию написано.

— Знаете, заниматься контрольными закупками, время уйдет. Я дал команду, договаривался с собственником. Рабочий день заканчивается, нет необходимости в круглосуточном киоске. Режим работы должен быть удобен для жителей. А уж следующий этап — контрольная закупка, — подчеркнул мэр Евгений Шестернин.

Разговор состоялся и с собственником в том числе, но, видимо, он уклоняется, предположила Линк.

Евгений Шестернин дал поручение подчиненным установить в киоске режим работы.