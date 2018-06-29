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За 1 млн рублей отремонтирует 6 служебных машин мэрия Бердска

Объявлен аукцион на обслуживание чиновничьих автомобилей. В 2017 году контракт стоил в 2,5 раза дешевле.

29.06.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

За 1 млн рублей отремонтирует 6 служебных машин мэрия Бердска

«Тойота» мэра Бердска попала в ДТП

Администрация Бердска объявила аукцион на заключение контракт по техническому обслуживанию и ремонту служебных автомобилей мэрии. Услугу нужно будет оказывать до 31 декабря 2018 года. Начальная цена контракта 975 000 рублей.

Оплата за ремонт будет осуществляться исходя из фактического объема оказанных услуг конкретной машины, но в размере, не превышающем начальной максимальной цены контракта. За обслуживание машин заплатит бюджет Бердска.

Ремонтировать предстоит шесть авто: Kia Sorento 2007 года выпуска, две Toyota Camry 2006-го и 2016 года выпуска, Skoda Rapid 2016 года, Nissan Teana 2014 года и Niva Chevrolet 2017 года выпуска.

Техническое обслуживание автомобилей включает в себя контрольно-диагностические, регулировочные, смазочные и другие виды работ, направленные на предупреждение и выявление неисправностей, снижение интенсивности ухудшения параметров технического состояния авто, экономию топлива и других эксплуатационных материалов. Контроль состояния всех элементов, узлов и агрегатов, влияющих на безопасность его эксплуатации.

Необходимо будет производить разборочно-сборочные, слесарно-механические, сварочные, контрольно-диагностические, регулировочные и другие виды услуг, направленные на предупреждение и выявление неисправностей. Вести компьютерный учет обслуживания автомобилей, осуществлять прием заявок на ремонт автомобилей заказчика, в срок доставлять запчасти на склад исполнителя.

Потенциальный исполнитель должен иметь СТО и охраняемую стоянку для автомобилей. Заявки принимают до 29 июня.

В прошлом году, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аналогичный аукцион выиграл предприниматель Олег Ивакин. Он отремонтировал машины за 361 тыс. рублей. Это на 200 тыс. рублей ниже заявленной суммы аукциона.

В ремонт-2017 входила и разбитая в ДТП мэрская Toyota Camry. Она попала ваварию с Lexus RX300. Происшествие произошло за зданием администрации, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(5) Комментариев

  1. Гость

    За полгода миллион рублей это совсем круто аппетиты растут борзеют деденьки

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    • Аноним

      «За полгода миллион рублей это совсем круто аппетиты растут борзеют деденьки»

      Первая и главная заповедь чиновника в России — не обидь себя любимого! ;)

      Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    Объявлен аукцион на обслуживание чиновничьих автомобилей. В 2017 году контракт стоил в 2,5 раза дешевле.

    Уважаемая редакция, откуда такая информация? Это вранье. 8)

    Thumb up 0 Thumb down 1

    • Аноним

      Загляните на сайт госзакупок и сами увидите всю процедуру аукциона за 2017 год- начальную цену, по какой цене был заключён контракт,на каких условиях.

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  3. Аноним

    Уважаемая редакция не вводите народ в заблуждение. В заголовке вы пишите окончательную стоимость, но не первоначальную. Вы что знаете как будет сыгран нынешний аукцион?

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