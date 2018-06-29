ЧС в Бердске: Обвалилась ночью выкопанная траншея разрушенного канализационного коллеткора

Вчера, 28 июня, удалось выбрать из рухнувшего коллектора на улице Ушакова в Бердске весь грунт, мешавший стоку канализационных вод. Однако в ночь на 29 июня вода подмыла стены траншеи, которые рухнули и вновь образовали пробку.

В пятницу замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о результатах, достигнутых за сутки при ликвидации обрушения коллектора.

— На данный момент раскопали порядка 200 метров траншеи. Новую трубу смонтировали около 60 метров с небольшим. В ближайшее время должны доставить еще 40 метров трубы. Вчера раскопали траншею, сделали поверхностные стоки по дну канавы. Но она в очередной раз замылилась и поэтому ночью опять встала на подпор. Сейчас продолжаем копать и восстанавливать движение воды, — прокомментировал Александр Алексеевич.

За прошедшую ночь никаких инцидентов с похищением какого-либо оборудования или порчи имущества на месте ликвидации крупной коммунальной аварии не зафиксировано.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», всего предстоит раскопать 316 метров и на этом расстоянии поменять трубу. Нынешний бетонный коллектор, проложенный 50 лет назад, полностью разрушился. Это привело к масштабной коммунальной аварии — нечистоты выходят наружу и заливают несколько улиц частного сектора Бердска.