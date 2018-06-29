ЧС в Бердске: Обвалилась ночью выкопанная траншея разрушенного канализационного коллеткора

Восстанавливают русло для стока фекальных вод открытым способом в Бердске
Вчера, 28 июня, удалось выбрать из рухнувшего коллектора на улице Ушакова в Бердске весь грунт, мешавший стоку канализационных вод. Однако в ночь на 29 июня вода подмыла стены траншеи, которые рухнули и вновь образовали пробку.
В пятницу замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о результатах, достигнутых за сутки при ликвидации обрушения коллектора.
— На данный момент раскопали порядка 200 метров траншеи. Новую трубу смонтировали около 60 метров с небольшим. В ближайшее время должны доставить еще 40 метров трубы. Вчера раскопали траншею, сделали поверхностные стоки по дну канавы. Но она в очередной раз замылилась и поэтому ночью опять встала на подпор. Сейчас продолжаем копать и восстанавливать движение воды, — прокомментировал Александр Алексеевич.
Течение канализационных стоков осуществляется открытым способом
За прошедшую ночь никаких инцидентов с похищением какого-либо оборудования или порчи имущества на месте ликвидации крупной коммунальной аварии не зафиксировано.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», всего предстоит раскопать 316 метров и на этом расстоянии поменять трубу. Нынешний бетонный коллектор, проложенный 50 лет назад, полностью разрушился. Это привело к масштабной коммунальной аварии — нечистоты выходят наружу и заливают несколько улиц частного сектора Бердска.
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Ой какой маразм. Боже мой как угробили страну за 30 лет.Ждем следующий провалов, на очереди водоводы и отопление
17 5
Интересно вот все-таки, догадается кто-то из местных жителей частного сектора кинуть небольшую трубу из своего толчка в строящуюся канализацию?
7 6
Если бы у меня была такая возможность: обязательно бы осуществил подключение центральной канализации к своему дому!
Тарифы на подключение есть на сайте КБУ https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_files/files/page_296/prikaz_no_574-tp_ot_24.11.2017.pdf
То есть, если 10 кубов в месяц, то подключение будет стоит 13 тысяч рублей.
Как по мне, вполне нормальная цифра за экологию отсутствие геморроя с заказом асс.машин.
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подключение будет стоит 13 тысяч рублей.
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по-хорошему бы, пострадавших бесплатно надо подключать.
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Думаю, активисты могут выйти с таким предложением в качестве компенсации от администрации города и КБУ.
Кстати, от себя лично я бы посоветовал не затягивать и как только авария будет ликвидирована незамедлительно составить акт оценки ущерба любой комиссией (хоть независимыми оценщиками). Без этого потом отстаивать и доказывать ущерб будет невозможно.
P.S. просто некоторые могут ждать что город организует бесплатную экспертизу и ничего не делать. А спустя месяц доказать будет очень непросто насколько причины ущерба связаны с коммунальной аварией.
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откуда такие тарифы это ведь просто за выдачу бумажки .
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это ведь просто за выдачу бумажки
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но бумажка на погадить дешевле, чем на попить
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Их постановления: ссылку я привел.
Разумеется сами работы и материалы не входят в эту сумму — это индивидуально.
Нанять пару рабочих которые за день выкопают траншею, положат туда 110 трубу стоимостью 170 рублей/метр, и закопают обратно обойдется в пределах 4-5 тысяч.
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при засоре ниже по течению коллектора всё фекальное русло пойдет под давлением из унитаза «догадавшегося».
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Есть куча правильных технических решений. Не умничайте.
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Дык не располагайте свой унитаз ниже уровня колодца на улице!!!
А уж если необходимо расположение в цоколе например — то средств защиты действительно немало на рынке, просто не пренебрегайте…
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Видимо поэтому и топит что там подключенные такие есть.
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