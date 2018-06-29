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ЧС в Бердске: Обвалилась ночью выкопанная траншея разрушенного канализационного коллеткора

В ночь на 29 июня рухнувший грунт снова остановил течение фекальных стоков. Рабочие срочно восстанавливают русло и прокладывают новую канализационную трубу.

29.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 12 коммент.

ЧС в Бердске: Обвалилась ночью выкопанная траншея разрушенного канализационного коллеткора

Восстанавливают русло для стока фекальных вод открытым способом в Бердске

Вчера, 28 июня, удалось выбрать из рухнувшего коллектора на улице Ушакова в Бердске весь грунт, мешавший стоку канализационных вод. Однако в ночь на 29 июня вода подмыла стены траншеи, которые рухнули и вновь образовали пробку.

В пятницу замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о результатах, достигнутых за сутки при ликвидации обрушения коллектора.

— На данный момент раскопали порядка 200 метров траншеи. Новую трубу смонтировали около 60 метров с небольшим. В ближайшее время должны доставить еще 40 метров трубы. Вчера раскопали траншею, сделали поверхностные стоки по дну канавы. Но она в очередной раз замылилась и поэтому ночью опять встала на подпор. Сейчас продолжаем копать и восстанавливать движение воды, — прокомментировал Александр Алексеевич.

ЧС в Бердске: Обвалилась ночью выкопанная траншея разрушенного канализационного коллеткора

Течение канализационных стоков осуществляется открытым способом

За прошедшую ночь никаких инцидентов с похищением какого-либо оборудования или порчи имущества на месте ликвидации крупной коммунальной аварии не зафиксировано.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», всего предстоит раскопать 316 метров и на этом расстоянии поменять трубу. Нынешний бетонный коллектор, проложенный 50 лет назад, полностью разрушился. Это привело к масштабной коммунальной аварии — нечистоты выходят наружу и заливают несколько улиц частного сектора Бердска.


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Весь сюжет: Провалы канализации

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(12) Комментариев

  1. Новый мэр

    Ой какой маразм. Боже мой как угробили страну за 30 лет.Ждем следующий провалов, на очереди водоводы и отопление

    Thumb up 17 Thumb down 5

  2. Евгений

    Интересно вот все-таки, догадается кто-то из местных жителей частного сектора кинуть небольшую трубу из своего толчка в строящуюся канализацию?

    Thumb up 7 Thumb down 6

    • местный

      Если бы у меня была такая возможность: обязательно бы осуществил подключение центральной канализации к своему дому!

      Тарифы на подключение есть на сайте КБУ https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_files/files/page_296/prikaz_no_574-tp_ot_24.11.2017.pdf
      То есть, если 10 кубов в месяц, то подключение будет стоит 13 тысяч рублей.

      Как по мне, вполне нормальная цифра за экологию отсутствие геморроя с заказом асс.машин.

      Thumb up 6 Thumb down 4

      • zizou

        подключение будет стоит 13 тысяч рублей.
        ===========================
        по-хорошему бы, пострадавших бесплатно надо подключать.

        Thumb up 5 Thumb down 2

        • местный

          Думаю, активисты могут выйти с таким предложением в качестве компенсации от администрации города и КБУ.

          Кстати, от себя лично я бы посоветовал не затягивать и как только авария будет ликвидирована незамедлительно составить акт оценки ущерба любой комиссией (хоть независимыми оценщиками). Без этого потом отстаивать и доказывать ущерб будет невозможно.

          P.S. просто некоторые могут ждать что город организует бесплатную экспертизу и ничего не делать. А спустя месяц доказать будет очень непросто насколько причины ущерба связаны с коммунальной аварией.

          Thumb up 2 Thumb down 0

      • Аноним

        откуда такие тарифы это ведь просто за выдачу бумажки .

        Thumb up 1 Thumb down 1

        • zizou

          это ведь просто за выдачу бумажки
          ===========================
          но бумажка на погадить дешевле, чем на попить *CRAZY*

          Thumb up 1 Thumb down 0

        • местный

          Их постановления: ссылку я привел.
          Разумеется сами работы и материалы не входят в эту сумму — это индивидуально.

          Нанять пару рабочих которые за день выкопают траншею, положат туда 110 трубу стоимостью 170 рублей/метр, и закопают обратно обойдется в пределах 4-5 тысяч.

          Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      при засоре ниже по течению коллектора всё фекальное русло пойдет под давлением из унитаза «догадавшегося».

      Thumb up 9 Thumb down 3

      • Аноним

        Есть куча правильных технических решений. Не умничайте.

        Thumb up 5 Thumb down 3

      • местный

        Дык не располагайте свой унитаз ниже уровня колодца на улице!!!

        А уж если необходимо расположение в цоколе например — то средств защиты действительно немало на рынке, просто не пренебрегайте…

        Thumb up 1 Thumb down 0

    • Аноним

      Видимо поэтому и топит что там подключенные такие есть.

      Thumb up 0 Thumb down 2

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