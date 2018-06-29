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ЧС в Бердске: Отменили отключение воды из-за масштабной канализационной аварии

Четыре помпы справляются с откачкой фекальных вод из разрушенного коллектора, поэтому в отключении воды смысла больше нет.

29.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 21 коммент.

ЧС в Бердске: Отменили отключение воды из за масштабной канализационной аварии

Стоки перекачивают из одного колодца в другой — за местом подпора в канализационном коллекторе

Сегодня, 28 июня, администрация Бердска приняла решение больше не прекращать подачу воды в Микрорайон и соседние территории Бердска.

Напомним, что накануне, 27 июня, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал об отключении воды и о графике, по которому планировалось ее включать дважды в сутки.

Сегодня замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что в этом более нет необходимости.

— Приняли решение не отключать воду, потому что имеющиеся насосные станции справляются с перекачиванием сточных вод в рабочий коллектор, — пояснил Александр Алексеенко.

Напомним, что вчера в Бердск доставили дополнительные насосы из Новосибирска, чтобы ускорить откачку сточных вод из разрушенного коллектора, чтобы фекальные воды, вырвавшиеся наружу, больше не заливали улицы и огороды частного сектора.

Второй причиной для этого стала трудоемкость процедуры отключения воды и нарушение баланса внутри сети водопровода, а также недовольство жителей тем, что вода во время включения доходила не до всех.

В данный момент на улице Ушакова полным ходом идут работы по устранению аварии на канализационном коллекторе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(21) Комментариев

  1. Ольга

    Справляются так, что на бане горный поток уже и вонь жуткая! Микрорайон теперь с водой будет, а канализация по прежнему по улицам течет!

    Thumb up 11 Thumb down 14

    • Михаил

      И что вы предлагаете делать? Может всем перестать пить и есть, тогда в туалет не придётся ходить.
      Сегодня проезжал мимо бани, никаких потоков не было.

      Thumb up 14 Thumb down 11

      • Аноним

        Предложение простое — МЧСникам строить уличные туалеты из досок, а администрацию под суд народа.

        Thumb up 5 Thumb down 10

        • Михаил

          Насчёт администрации полостью согласен! А насчёт туалетов из досок, вы же это не серьёзно? Представляю себе картину, многоквартирный дом, 200-300 человек выходят на улицу в деревянный туалет :-D Припёрло с утра, выбегаешь такой, а там очередь 20 человек с выражением лица, что вот вот уже обделаются. Кто-то идёт обратно маленькими шагами, чтобы не выпало из штанины. :-D В общем я бы посмотрел на эту картину! Спасибо, рассмешил :-D

          Thumb up 18 Thumb down 2

  2. PATRIOT

    Утром ехал на работу, «на бане» текло и воняло. Не так бурно как вчера, но всё же.

    Thumb up 15 Thumb down 3

  3. Аноним

    Одна там стоит помпа, которая на фото, остальные три небольших погружных насоса с небольшими шлангами примерно как пожарные рукава. Так что все три насоса по производительности может и не больше этой помпы. Не справляются они конечно даже с отключенной водой, а если пустят водопровод на полную, то тем более не справятся, а река из каналыги и дальше будет течь по улицам, отравляя ни в чём не повинных жителей.

    Thumb up 2 Thumb down 2

  4. Слк

    Прям сейчас сижу и наблюдаю как течет река говна… Утром текла так же как и вчера. Затопили и смешали с дерьмо… Кто потом будет востанавливать размытые дороги и отравленный грунт по которому будут гулять наши деть и вдыхать это с пылью :-!

    Thumb up 10 Thumb down 2

  5. Аноним

    Вообще это натуральная экологическая катастрофа! Шестернин не боится, что помимо отправленной экологии ещё и зараза какая-нибудь по городу пойдёт? Куда Роспотребнадзор смотрит??? Раньше бы уже такой штраф бердским властям припаяли! А сейчас город в дерьме по уши, говноречка течёт и никому дела нет!

    Thumb up 20 Thumb down 3

    • Ольга

      От того, что выпишут штраф — зараза мимо пройдет? А Роспотребнадзор что вам сделает? Пока не устранят аварию и поток нечистот не прекратиться, никто ничего вам делать не будет. Потом пойдут чистить и хлорировать. Можете не ждать, и сами засыпайте свои территории хлоркой. Как то так.

      Thumb up 9 Thumb down 2

    • Аноним

      Ситуация действительно серьезная, кто будет обеззараживать или опять на авось и пронесет, но тогда ВСЕХ

      Thumb up 5 Thumb down 2

  6. Я

    Думаю, что поступило указание сверху в предверии выборов губера прекратить будоражить народные массы столь непопулярными мерами, как неругулярная подача воды. И только по-этому отменили предыдущие решения.

    Thumb up 8 Thumb down 1

  7. !!!

    Когда есть дефицит чего-то,люди запасаются впрок(и я конечно!).Сейчас в свете новых решений этот дефицит оказался невостребованным и многие просто начнут все сливать,отчего поток станет еще интенсивнее…

    Thumb up 11 Thumb down 0

  8. Аноним

    ПОЧЕМУ ни КТО не просчитывал риски, в том числе от бездействия КБУ, кроме астрономических краж, пользы от этой конторы абсолютный НОЛЬ. А сейчас по уши в говне, ждем ВСПЫШКУ…инфекционные заболевания

    Thumb up 9 Thumb down 2

  9. Екатерина

    а что у нас с горячей водой?!

    Thumb up 11 Thumb down 1

  10. Аноним

    Шестернин приехал с Новосибирска посмотрел на это ….. и к себе в Новосибирск уехал. И так каждый день.

    Thumb up 13 Thumb down 0

  11. Rotana Doha

    Когда же этот ужас ликвидируют? Надо федеральное МЧС подключать.

    Thumb up 12 Thumb down 1

    • Гость

      .наиболее неприятная часть канализационных газов это сероводород.
      Кроме того что сероводород обладает общетоксическим действием,так он еще и нейротоксичен. Даже в небольших концентрациях,но постоянное воздействие, неблагоприятно для центральной нервной системы.

      Thumb up 2 Thumb down 1

    • Аноним

      Нет, не надо.
      Пусть бердчане надолго запомнят этот «живой» аромат.
      Пусть узнают, сколько ассенизаторов еще не уволилось
      к свиньям из-за грандиозной зарплаты.
      Пусть неплательщики услуг ЖКХ переедут в землянки.

      Thumb up 0 Thumb down 0

  12. Аноним

    Можно сделать по уму — за лето полностью реконструировать канализацию. Так чтобы лет на 50 забыть об этой проблеме.
    Это очень большие денежные затраты, деньги придется клянчить и занимать. Кроме самой реконструкции — на постройку временных сортиров и даже (не дай бог) холерных бараков.
    Это большие неудобства для жителей (а что поделать —
    господь в милости своей решил сделать нас жителями Бердска).
    А можно за неделю из дерьма и палок сделать «ремонт» (благо — первый компонент есть в достатке). А потом похолодает и вонь поутихнет (или привыкнем). Таскать нам — не перетаскать, как в сказке про дурака.

    Thumb up 3 Thumb down 1

  13. Ой, Ой!

    Да подождём пока чемпионат не закончится.

    Thumb up 4 Thumb down 2

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