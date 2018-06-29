ЧС в Бердске: Отменили отключение воды из-за масштабной канализационной аварии

Ураган завалил деревьями дороги в новосибирском Академгородке
Падают деревья: Грунтовые воды подмыли тополя на аллее в Микрорайоне Бердска
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Справляются так, что на бане горный поток уже и вонь жуткая! Микрорайон теперь с водой будет, а канализация по прежнему по улицам течет!
11 14
И что вы предлагаете делать? Может всем перестать пить и есть, тогда в туалет не придётся ходить.
Сегодня проезжал мимо бани, никаких потоков не было.
14 11
Предложение простое — МЧСникам строить уличные туалеты из досок, а администрацию под суд народа.
5 10
Насчёт администрации полостью согласен! А насчёт туалетов из досок, вы же это не серьёзно? Представляю себе картину, многоквартирный дом, 200-300 человек выходят на улицу в деревянный туалет Припёрло с утра, выбегаешь такой, а там очередь 20 человек с выражением лица, что вот вот уже обделаются. Кто-то идёт обратно маленькими шагами, чтобы не выпало из штанины. В общем я бы посмотрел на эту картину! Спасибо, рассмешил
18 2
Утром ехал на работу, «на бане» текло и воняло. Не так бурно как вчера, но всё же.
15 3
Одна там стоит помпа, которая на фото, остальные три небольших погружных насоса с небольшими шлангами примерно как пожарные рукава. Так что все три насоса по производительности может и не больше этой помпы. Не справляются они конечно даже с отключенной водой, а если пустят водопровод на полную, то тем более не справятся, а река из каналыги и дальше будет течь по улицам, отравляя ни в чём не повинных жителей.
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Прям сейчас сижу и наблюдаю как течет река говна… Утром текла так же как и вчера. Затопили и смешали с дерьмо… Кто потом будет востанавливать размытые дороги и отравленный грунт по которому будут гулять наши деть и вдыхать это с пылью
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Кто потом будет востанавливать …
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м.б., сирийцы? или донбасцы? мы — им, они — нам.
14 6
Вообще это натуральная экологическая катастрофа! Шестернин не боится, что помимо отправленной экологии ещё и зараза какая-нибудь по городу пойдёт? Куда Роспотребнадзор смотрит??? Раньше бы уже такой штраф бердским властям припаяли! А сейчас город в дерьме по уши, говноречка течёт и никому дела нет!
20 3
От того, что выпишут штраф — зараза мимо пройдет? А Роспотребнадзор что вам сделает? Пока не устранят аварию и поток нечистот не прекратиться, никто ничего вам делать не будет. Потом пойдут чистить и хлорировать. Можете не ждать, и сами засыпайте свои территории хлоркой. Как то так.
9 2
Ситуация действительно серьезная, кто будет обеззараживать или опять на авось и пронесет, но тогда ВСЕХ
5 2
Думаю, что поступило указание сверху в предверии выборов губера прекратить будоражить народные массы столь непопулярными мерами, как неругулярная подача воды. И только по-этому отменили предыдущие решения.
8 1
Когда есть дефицит чего-то,люди запасаются впрок(и я конечно!).Сейчас в свете новых решений этот дефицит оказался невостребованным и многие просто начнут все сливать,отчего поток станет еще интенсивнее…
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ПОЧЕМУ ни КТО не просчитывал риски, в том числе от бездействия КБУ, кроме астрономических краж, пользы от этой конторы абсолютный НОЛЬ. А сейчас по уши в говне, ждем ВСПЫШКУ…инфекционные заболевания
9 2
а что у нас с горячей водой?!
11 1
Шестернин приехал с Новосибирска посмотрел на это ….. и к себе в Новосибирск уехал. И так каждый день.
13 0
Когда же этот ужас ликвидируют? Надо федеральное МЧС подключать.
12 1
.наиболее неприятная часть канализационных газов это сероводород.
Кроме того что сероводород обладает общетоксическим действием,так он еще и нейротоксичен. Даже в небольших концентрациях,но постоянное воздействие, неблагоприятно для центральной нервной системы.
2 1
Нет, не надо.
Пусть бердчане надолго запомнят этот «живой» аромат.
Пусть узнают, сколько ассенизаторов еще не уволилось
к свиньям из-за грандиозной зарплаты.
Пусть неплательщики услуг ЖКХ переедут в землянки.
0 0
Можно сделать по уму — за лето полностью реконструировать канализацию. Так чтобы лет на 50 забыть об этой проблеме.
Это очень большие денежные затраты, деньги придется клянчить и занимать. Кроме самой реконструкции — на постройку временных сортиров и даже (не дай бог) холерных бараков.
Это большие неудобства для жителей (а что поделать —
господь в милости своей решил сделать нас жителями Бердска).
А можно за неделю из дерьма и палок сделать «ремонт» (благо — первый компонент есть в достатке). А потом похолодает и вонь поутихнет (или привыкнем). Таскать нам — не перетаскать, как в сказке про дурака.
3 1
Да подождём пока чемпионат не закончится.
4 2