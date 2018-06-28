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Кто работал в компании «Обувь России»?

Хочется знать, прежде чем решиться на трудоустройство. Очень важно! Спасибо!

28.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:
Добрый день, земляки. Прошу отозваться, кто работал или работает в компании «Обувь России», что вместо бывшего «S-Tepa». Как там работа, какое отношение к сотрудникам, ну и вообще ваши отзывы и впечатления. Хочется знать, прежде чем решиться на трудоустройство. Очень важно! Спасибо!


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