Против повышения пенсионного возраста митингуют в Новосибирске

Вечером 28 июня напротив мэрии Новосибирска начался митинг. Протестная акция в Первомайском сквере согласована с новосибирской властью. Как сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» с места события, митингующих около 100 человек.

Люди высказывают недовольство действия правительства в отношении повышении пенсионного возраста, налога на добавленную стоимость, заявляют об уничтожении социального государства. Выступающие требуют, чтобы представители власти в регионах высказали свое отношение к пенсионной реформе, а не прятались в кабинетах за спинами общественников.

Как высказался член ВКПБ, в 55 лет он хочет «заниматься внуками, а не пахать до ишачьей пасхи». Он настаивает, чтобы власть прислушалась к протестах и «убрала закон из повестки».

На митинге также замечены представители Левого фронта, КПРФ и Национально-освободительного движения. Протестуют люди разных возрастов и взглядов. Лозунги: «Антинародное правительство в отставку», «Власть достала!», «Пенсии важнее футбола», «Нет повышению пенсионного возраста, НДС и цен на бензин!».

Автор видео Михаил Зюков





Подробности — в ближайшее время.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в четверг днем пикет на аналогичную тему прошел в Бердске. Коммунисты с плакатами и флагами вышли к памятнику Ленину. Бердские пикетчики назвали пенсионную реформу, проводимую российским правительством людоедской.