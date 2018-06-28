В рубрику «Сообщи свои новости» написал албанец:
Упс… В Конституции, оказывается, пенсионный возраст закреплён
В России началось бурное обсуждение законопроекта об увеличении пенсионного возраста для мужчин вместо 60 лет до 65 лет, а женщинам вместо 55 лет до 63 лет.
Чтобы обсуждать новый закон, сначала нужно чётко и ясно сказать, что новый закон это прямое нарушение Конституции РФ.
Читаем ч.2 ст.39 Конституции РФ:
«Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом»
Cогласно п.1 ст.7 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» установлено (предусмотрено):
«Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет»
Но ведь согласно ч.2 ст.55 Конституции РФ чётко и ясно предусмотрено (запрещено):
«В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».
Безусловно, новым законом отменяются и умаляются права граждан России выходить на пенсию мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55 лет. Подчеркиваю особо:
отменяются эти права граждан в сторону ухудшения!
А это уже не только прямое нарушение указанной ч.2 ст.55 Конституции РФ о запрете отменять права граждан, но и прямое нарушение ч.1 ст. 19 Конституции РФ: «Все равны перед законом…».
Оказывается будущие пенсионеры, но граждане сегодняшней России, будут по новому закону явно не равны сегодняшним гражданам-пенсионером, что и есть прямое нарушение конституционных прав будущих пенсионеров о конституционном равенстве всех перед законом – новый антиконституционный закон серьёзно (существенно) ущемляет права будущих пенсионеров.
Безусловно, нарушаются права человека, гарантированные
ст.2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». Нарушается также и ч.1 ст.1 Конституции РФ о правовом государстве.
Поэтому не должен быть принят новый закон без изменения Конституции РФ, то есть, сначала надо изменить Конституцию – поотменять все указанные выше права граждан, а потом, с чистого листа писать новый закон о пенсионном возрасте.
Согласно ст.135 Конституции РФ парламент России (Федеральное Собрание) сам не может изменить указанные выше статьи Конституции из глав 1 и 2 Конституции, а в случае необходимости должно быть созвано Конституционное Собрание. А это уже очень серьёзно.
В общем получается, что Правительство замахнулось попутно серьёзно изменить Конституцию, но правда об этом скромно умалчивает или вообще задумало обойти Конституцию или даже само не замечает (что вполне вероятно, ведь юристов у нас не хотят даже слышать), что нарушает Конституцию.
Правительство замахнулось попутно серьёзно изменить Конституцию
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зачем её менять? просто забить на неё. там много вредного написано. за чтение коституции вслух в общественном месте можно и в отделение попасть
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А что автор делает в дыре Бердске? Ему в Конституционном суде надо работать. ну или на худой случай в Верховном.
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Кстати,в стране давно нет адекватных законов для людей….
на прошлой неделе разговаривал с одним юристом в Новосибирске с очень большим стажем практики, был сильно впечатлён его детальным разбором наших законов…
короче говоря, если у вас сложная ситуация и вы идете в суд ,не надейтесь на наши законы ….в суде победит тот , у кого более крутой адвокат …
нет ни одного предприятия, ни одной корпорации , ни одного серьезного предпринимателя, которые бы не нарушали какого либо закона …потому что у нас на любой закон есть антизакон или поправка, ограничивающая или отменяющая его — всё зависит от трактовки…Всегда можно за что то придраться к любому хозяйствующему объекту..
так понимаю, что братва 90х поняла, что можно грабить «по понятиям» через «законы» — вот для чего и пересела в кресла чиновников и депутатов …
Самый простой метод для самых недалеких это риелторство, недаром среди депутатов госдумы каждый второй имеет записанное на родственников агентство недвижимости ..
сними проценты за продажу квартиры, за покупку квартиры — зачем ставить на счетчик,если можно заставить людей платить добровольно,раз придумали такие законы ))
Людям внушили иллюзии законности, заставляя многократно переплачивать якобы государству (чей бюджет пилят приближенные олигархи) через НДС, через надуманные налоги , через постоянно растущие тарифы — всем кажется всё нормально…А этот юрист мне на пальцах популярно объяснил ,насколько нас дурят этими «законами».)
Такими темпами зомбирования людей через телеящик можно заставить их и в крепостное право вернуться , добровольно и с песней )
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А там не закреплена свобода митингов и собраний?
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Три самых известных в мире произведения в жанре фэнтези.
Библия.
Властелин Колец.
Конституция Российской Федерации.
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Сектантскую методичку Поросёнка в список добавьте, пожалуйста
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