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Кадыров: конфискация всего имущества — лучший способ борьбы с коррупцией

Глава Чечни считает, что «если руководитель не захочет, ни один человек не будет воровать, ни одной копейки, могут где-то что-то придумывать, но не смогут, если руководитель будет заниматься делом днем и ночью».

28.06.2018 Нет комментариев

Кадыров: конфискация всего имущества лучший способ борьбы с коррупцией

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что лучшее наказание для чиновника-коррупционера — конфискация всего имущества.
По его мнению, аресты губернаторов, глав районов, чиновников заканчиваются судом, после которого отбывший наказание выйдет «и снова станет богатым человеком».
«Поэтому у нас другая стратегия: если мы видим, что человек допустил ошибку, деньги у него забираем и строим социальный объект, дорогу или помогаем людям <…> Я считаю, если воровал человек, у него надо полностью все забрать», — сказал Кадыров в интервью газете «Известия».

Также глава республики считает, что «если руководитель не захочет, ни один человек не будет воровать, ни одной копейки, могут где-то что-то придумывать, но не смогут, если руководитель будет заниматься делом днем и ночью».

Отвечая на вопрос об эффективности таких мер, Кадыров сказал: «Это действует очень хорошо».

Источник: РИА Новости


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