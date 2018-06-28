Кадыров: конфискация всего имущества — лучший способ борьбы с коррупцией

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что лучшее наказание для чиновника-коррупционера — конфискация всего имущества.

По его мнению, аресты губернаторов, глав районов, чиновников заканчиваются судом, после которого отбывший наказание выйдет «и снова станет богатым человеком».

«Поэтому у нас другая стратегия: если мы видим, что человек допустил ошибку, деньги у него забираем и строим социальный объект, дорогу или помогаем людям <…> Я считаю, если воровал человек, у него надо полностью все забрать», — сказал Кадыров в интервью газете «Известия».

Также глава республики считает, что «если руководитель не захочет, ни один человек не будет воровать, ни одной копейки, могут где-то что-то придумывать, но не смогут, если руководитель будет заниматься делом днем и ночью».

Отвечая на вопрос об эффективности таких мер, Кадыров сказал: «Это действует очень хорошо».

Источник: РИА Новости