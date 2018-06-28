ЧС в Бердске: Фекальную реку не могут остановить плотины и насосы

Сегодня, 28 июня, в первой половине дня администрация Бердска приняла решение не прекращать подачу питьевой воды из-за крупной коммунальной аварии. Причиной этого был назван запуск 4 насосов, которые перекачивают фекальные воды из рухнувшего коллектора в рабочий колодец на улице Ушакова.

По словам замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко, совокупной мощности насосов хватает для того, чтобы снять нагрузку с коллектора и свести к минимуму поток нечистот, которые протекают по переулку Урицкого, заливая соседние улицы.

Судя по всему, мощности насосов не хватает для того, чтобы совсем удалить фекальные реки из переулка. Как сообщили сегодня «Курьер. Среда. Бердск» местные жители, проблема сточных вод остается для них актуальной.

Сегодня Ольга Николаевна, проживающая в пер. Урицкого, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что вода все еще течет, но уже менее бурно.

— Сегодня вода все ещё бежит, но вполне спокойно. Не то, что в первый день, когда оно по всей улице разливалось рекой. Вчера вечером, допустим, когда воду дали, я с остановки не могла уйти, пока мне муж сапоги не принес. Что будет сегодня вечером, не знаю, — выразила обеспокоенность Ольга Николаевна.

Напомним, что вчера, 27 июня, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о плотинах, которые сооружали жители переулка. А сегодня читатели прислали фотографию с заслоном из мешков (возможно, с песком), возведенным на проезжей части перекрестка улиц Советской и Суворова. Судя по всему, заслон нужен для того, чтобы фекальные стоки не разливались по пешеходному переходу.