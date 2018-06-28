Путин узаконил штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, которым вводятся штрафы для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым на территории России ограничен по решению суда. Закон опубликован в среду на официальном портале правовой информации и вступит в силу через 90 дней.
Законом внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Так, неисполнение поисковиками обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы будет грозить штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.
Аналогичные штрафные санкции вводятся за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о сайтах, заблокированных в России.
При этом должностные лица Роскомнадзора наделяются правом рассмотрения дел об административных правонарушениях.
Закон является сопутствующим к резонансному закону об анонимайзерах, принятому летом 2017 года. Он запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра.
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