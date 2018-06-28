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Путин узаконил штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Не соблюдающие решение суда компании заплатят от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Роскомнадзору расширили полномочия.

28.06.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Путин узаконил штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Интернет пытаются контролировать

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, которым вводятся штрафы для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым на территории России ограничен по решению суда. Закон опубликован в среду на официальном портале правовой информации и вступит в силу через 90 дней.

Законом внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Так, неисполнение поисковиками обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы будет грозить штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Аналогичные штрафные санкции вводятся за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о сайтах, заблокированных в России.

При этом должностные лица Роскомнадзора наделяются правом рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Закон является сопутствующим к резонансному закону об анонимайзерах, принятому летом 2017 года. Он запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра.


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