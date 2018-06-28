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Задержан глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев

Историк обвиняется в развратных действиях и изготовлении детского порно. Он находится под подпиской о невыезде, однако тепреь меру пресечения могут изменить.

28.06.2018 Фото: ИА "Республика"/ Максим Смирнов. Нет комментариев

Задержан глава карельского Мемориала Юрий Дмитриев

Юрий Дмитриев возглавляет карельский «Мемориал»

Сегодня Юрия Дмитриева задержали при попытке выехать из Петрозаводска. Этот факт «Республике» подтвердил  адвокат Виктор Ануфриев, добавив, что в момент задержания историк с семьей ехал на кладбище. Эту информацию защитнику передала дочь Дмитриева.

По словам адвоката, около часа назад историка доставили в изолятор временного содержания. Завтра, по всей видимости, будет решаться вопрос о смене меры пресечения. Ануфриев также добавил, что Юрий Дмитриев не собирался покидать республику и буквально накануне они разговаривали, обсуждая линию защиты.

По информации  «Новой газеты», Дмитриев с приятельницей ездил на кладбище в Вилгу, чтобы навестить могилы знакомых, а после этого они поехали в Свирский монастырь. Дочь историка Екатерина Клодт опровергла информацию о том, что Дмитриев собирался уехать в Польшу, а с собой у него был чемодан с вещами (ее на своем сайте разместил телеканал НТВ). По словам девушки, в машине была сумка с чистой одеждой, чтобы переодеться после работы на кладбище.

Напомним, 14 июня Верховный суд Карелии рассмотрел апелляцию прокуратуры, которая осталась недовольна приговором суда первой инстанции. Юрия Дмитриева обвиняли по трем статьям УК России: «Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста», «Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия». По первым двум статьям Дмитриев был полностью оправдан.

В апелляционной инстанции пришли к выводу, что приговор горсуда необходимо отменить полностью. Уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева направили обратно в горсуд на новое рассмотрение. Адвокат Виктор Ануфриев сообщил, что Юрия Дмитриева оставили под подпиской о невыезде.

Дело Юрия Дмитриева.


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