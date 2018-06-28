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200 тонн мусора приходится на каждого жителя России

В Генпрокуратуре отметили, что полигоны твердых бытовых отходов и свалки в России занимают 4 млн га и ежегодно их площадь возрастает на 300 тыс. га.

28.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

200 тонн мусора приходится на каждого жителя России

Свалка в Бердске глубиной с 9-этажный дом

Свыше 200 т отходов приходится на каждого жителя России, и количество отходов в стране с каждым годом растет, сообщил в четверг на совещании в Иркутске первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

«По данным на 1 января этого года, на территории страны размещено свыше 30 млрд т отходов. То есть на каждого жителя приходится по 205 т», — сказал Буксман.

Он отметил, что ежегодно в стране образуется еще по 4 млрд т отходов. «Полигоны твердых бытовых отходов и свалки занимают 4 млн га территории России, и ежегодно их площадь возрастает на 300 тыс. га», — добавил заместитель генпрокурора РФ.

Он также отметил, что содержащиеся на полигонах и свалках токсичные вещества угрожают жизни и здоровью более 17 млн человек. По его словам, только 40% жителей страны пользуются чистой водой, и лишь 11% стоков сбрасывают в водоемы очищенную воду.

Буксман добавил, что в ходе четырех масштабных проверок, проведенных прокурорами по всей стране, выявлено свыше 250 тыс. нарушений, внесено более 60 тыс. представлений, в суды направлено 22 тыс. исков на общую сумму в 3,5 млрд рублей. «К дисциплинарной ответственности привлечены 60 тыс. человек, по материалам прокурорских проверок возбуждено 135 уголовных дел», — заключил он.

После прокурорского вмешательства в России удалось ликвидировать свыше 10 тыс. несанкционированных свалок, в том числе более 200 — в лесных зонах, 87 — в заповедниках и национальных парках, передает ТАСС.

Переработка отходов

Только 9% твердых отходов в России перерабатывают и используют вторично, добавил Буксман. «Прискорбно, что только 9% отходов используется вторично. Хотя половина мусора — это бумага и металл, которые могут перерабатываться», — сказал он.

По его словам, за последние 15 лет в стране фактически произошло удвоение объема твердых коммунальных отходов.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка, в свою очередь, отметил, что не во всех регионах утверждены целевые программы по обращению с отходами, предусматривающие меры по экономическому стимулированию предприятий по переработке вторичных ресурсов и вовлечению их в хозяйственный оборот.


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