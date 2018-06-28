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Стрелявшего в охранника в баре «Ухо и Медведь» задержал СК в Новосибирске

30-летний брат зачинщика конфликта убил охранника выстрелом в голову и пустился в бега. Его объявляли в международный розыск.

28.06.2018 Фото: СКР Нет комментариев

 

Стрелявшего в охранника в баре «Ухо и Медведь» задержал СК в Новосибирске

Задержанный 30-летний брат

В Новосибирске задержан фигурант уголовного дела по факту убийства охранника караоке-бара «Ухо и Медведь», сообщил сегодня, 28 июня, старший помощник регионального управления СКР Дмитрий Чечулин.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом СКР по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 42-летнего охранника караоке-бара, произошедшего 21 марта

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ночное время 21 марта 2018 года в помещении караоке-бара «Ухо и Медведь» между сотрудником охраны и отмечавшим свой день рождения 37-летним мужчиной произошел конфликт. Посетитель отказывался сдать в гардероб верхнюю одежду, тем самым нарушал правила посещения заведения. В поддержку 37-летнего мужчины подошла компания граждан, отмечавшая торжество, среди которых был и его 30-летний брат.

После того как 42-летний сотрудник охраны не отступил от своих требований, 37-летний мужчина умышленно нанес ему телесные повреждения, а затем, 30-летний брат виновника торжества произвел выстрел в голову потерпевшего. Братья и их гости спешно покинули место происшествия. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении.

В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности 30- и 37-летних мужчин.

— Следователем были получены результаты назначенной судебно-медицинской экспертизы потерпевшего, которые показали, что 37-летний мужчина своими действиями причинил тяжкий вред здоровью потерпевшему, в результате чего он был задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего, а его 30-летний брат был объявлен в международный розыск и ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказал Чечулин.

В настоящее время 30-летний обвиняемый, который произвел выстрел в голову сотруднику охраны, задержан, с ним проводятся следственные действия.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.


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