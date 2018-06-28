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ЧС в Бердске: Насосы для перекачки фекальных стоков бесплатно дал Новосибирск

30 метров канализационной трубы отремонтировано, экскаваторы трудятся в два ковша, а русло коллектора планируют расчистить уже сегодня.(ВИДЕО, ФОТО)

28.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

ЧС в Бердске: Насосы для перекачки фекальных стоков бесплатно дал Новосибирск

Гидравлические станции перекачивают фекальные стоки, минуя место засора

Сегодня, 28 июня, на улице Ушакова в Бердске продолжается восстановление рухнувшего коллектора. На месте аварии работают два экскаватора, откапывают изношенный коллектор. Одновременно с этим рабочие ведут восстановление коллектора там, где его выкопали ранее. В данный момент видны и хорошие результаты — более 30 метров трубы заменили и залили сверху бетонный саркофаг.
ЧС в Бердске: Насосы для перекачки фекальных стоков бесплатно дал Новосибирск

Около 30 метров трубы уже готовы к эксплуатации

Мэр Бердска Евгений Шестернин непрерывно следит за ходом работ по ремонту канализационного коллектора.
ЧС в Бердске: Насосы для перекачки фекальных стоков бесплатно дал Новосибирск

Выкопано несколько ям для наблюдения за уровнем воды на улице Ушакова

А для того чтобы во время устранения аварии сточные воды коллектора не заливали частный сектор, организована откачка воды из траншеи и сброс ее в «рабочий» колодец ниже по течению. Вчера вечером, 27 июня, в Бердск прибыли из Новосибирска 4 насосные станции и обслуживающий персонал.
ЧС в Бердске: Насосы для перекачки фекальных стоков бесплатно дал Новосибирск

Два экскаватора выкапывают траншею на улице Ушакова

Сегодня, 28 июня, директор муниципального казенного учреждения Новосибирска «Службы аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» Анатолий Кашанин рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о том, каким образом служба спасения и гражданской обороны из Новосибирска оказалась в Бердске.
ЧС в Бердске: Насосы для перекачки фекальных стоков бесплатно дал Новосибирск

Директор МКУ «Службы аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» Анатолий Кашанин

— Сотрудничество между административными образованиями — между Бердском и Новосибирском — происходит по договоренности. Ваш мэр, Евгений Шестернин, обратился к мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Ну, а Локоть дал нам команду оказать помощь. Вот мы и выполняем. Мы привезли с собой из Новосибирска 4 гидравлических станции, мощность каждой из них 150 кубометров воды в час. А я тут контролирую. Люди наши тут работают круглосуточно и следят за оборудованием — заправляют станции топливом, следят за шлангами и так далее… — Обрисовал картину Анатолий Витальевич.
ЧС в Бердске: Насосы для перекачки фекальных стоков бесплатно дал Новосибирск

Два экскаватора работают одновременно на улице Ушакова

Анатолий Кашанин отметил, что несмотря на обещания и намерения закончить раскопки траншеи сегодня, оборудование новосибирцев будет стоять здесь до завтра — пока вода по траншее не пойдет самотеком.
ЧС в Бердске: Насосы для перекачки фекальных стоков бесплатно дал Новосибирск

Трубы готовы к укладке в коллектор на улице Ушакова

  Автор видео Слава Душин

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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Коммунисты помогают Единой России :-D

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