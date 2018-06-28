ЧС в Бердске: Насосы для перекачки фекальных стоков бесплатно дал Новосибирск

Сегодня, 28 июня, на улице Ушакова в Бердске продолжается восстановление рухнувшего коллектора. На месте аварии работают два экскаватора, откапывают изношенный коллектор. Одновременно с этим рабочие ведут восстановление коллектора там, где его выкопали ранее. В данный момент видны и хорошие результаты — более 30 метров трубы заменили и залили сверху бетонный саркофаг.Мэр Бердска Евгений Шестернин непрерывно следит за ходом работ по ремонту канализационного коллектора.А для того чтобы во время устранения аварии сточные воды коллектора не заливали частный сектор, организована откачка воды из траншеи и сброс ее в «рабочий» колодец ниже по течению. Вчера вечером, 27 июня, в Бердск прибыли из Новосибирска 4 насосные станции и обслуживающий персонал.Сегодня, 28 июня, директор муниципального казенного учреждения Новосибирска «Службы аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» Анатолий Кашанин рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о том, каким образом служба спасения и гражданской обороны из Новосибирска оказалась в Бердске.— Сотрудничество между административными образованиями — между Бердском и Новосибирском — происходит по договоренности. Ваш мэр, Евгений Шестернин, обратился к мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Ну, а Локоть дал нам команду оказать помощь. Вот мы и выполняем. Мы привезли с собой из Новосибирска 4 гидравлических станции, мощность каждой из них 150 кубометров воды в час. А я тут контролирую. Люди наши тут работают круглосуточно и следят за оборудованием — заправляют станции топливом, следят за шлангами и так далее… — Обрисовал картину Анатолий Витальевич.Анатолий Кашанин отметил, что несмотря на обещания и намерения закончить раскопки траншеи сегодня, оборудование новосибирцев будет стоять здесь до завтра — пока вода по траншее не пойдет самотеком.Автор видео Слава Душин