Пикет в Бердске: Долой людоедскую пенсионную реформу!

Пикет против повышения пенсионного возраста прошел в Бердске.
«Долой геноцид народа, долой людоедскую пенсионную реформу», – 28 июня призывал коммунист Василий Печковский в центре Бердска. Пикет против повышения пенсионного возраста прошел возле памятника Ленину у городского ДК.
— Нынешнее правительство буквально втихаря, под шум чемпионата мира по футболу решило «замундиалить» мозги нашим гражданам и потихоньку продвигают свой людоедский закон. То, что наши многие граждане не доживут до 65 лет и многим удостоверения придется класть в гроб, это очевидная и грустная правда. Это отразится на младшем поколении, идет практически геноцид российского народа, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Василий Печковский, член бердского горкома и новосибирского обкома КПРФ.
Целью пикета стало информирование населения о существовании законопроекта, который увеличивает пенсионный возраст у мужчин до 65 лет, женщин – 63 лет. По мнению участников акции протеста реализация закона не должна стать «кабинетным решением», важно учитывать мнение россиян.
— Это возмутило наше общество, все сплачиваются, по всей стране идут волны акций протеста. Самая большая всероссийская акция пройдет 28 июля, — заявил Печковский.
Прохожие без раздумья ставят подписи под обращением к президенту России
Проходящие мимо бердчане, не задумываясь, подписывали обращение против повышения пенсионного возраста к президенту России, инициированное коммунистами. За пять минут под обращением подписались 16 бердчан.
— В пикете должна участвовать молодежь, ведь это их будущее. На деле же получается, что это нужно нам, старикам, которым осталось совсем недолго получать пенсию. Размер пенсии бы увеличить, а не возраст на ее выход, — высказала свое мнение участница пикета, которая проработала 35 лет на БЭМЗе и сейчас живет на пенсию в размере 11 000 рублей.
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Дурная голова ногам покоя не дает Ну и где ваш гарант? Лишь бы не было войны,так от голода сдохнешь без нее
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Пенсионеры бьются за своих детей и внуков. Придет время когда наше старшее поколение уйдет и останется поколение пепси и соцсетей, которым легко будет управлять и загонять все глубже и глубже…….
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Пенсионеры — получатели пенсий против пенсионной реформы. И нет ни одного «внука», за интересы которого, якобы, митингуют данные товарищи.
Может, потому что внук рассчитывает на свои силы, а не на мифическую кормушку — «государство»?
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Пока внук живет на вашу пенсию,он никогда никуда не пойдет
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Протестуйте протестуйте.
Протесты против такой реформы, это нормально. И в конце концов не в советское время живем, протестовать можно, от души и с ором
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Прошелся по улице… жарко, товарищи!
Пенсионеры протестуют на солнце. Это физически тяжело. Считаю надо не протестовать а поберечь свое здоровье
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— Внук, я , вообще то,в твоем возрасте уже работал….
— Дед, а я , вообще то, в твоем возрасте еще буду работать….)
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