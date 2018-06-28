Пикет в Бердске: Долой людоедскую пенсионную реформу!

«Долой геноцид народа, долой людоедскую пенсионную реформу», – 28 июня призывал коммунист Василий Печковский в центре Бердска. Пикет против повышения пенсионного возраста прошел возле памятника Ленину у городского ДК.

— Нынешнее правительство буквально втихаря, под шум чемпионата мира по футболу решило «замундиалить» мозги нашим гражданам и потихоньку продвигают свой людоедский закон. То, что наши многие граждане не доживут до 65 лет и многим удостоверения придется класть в гроб, это очевидная и грустная правда. Это отразится на младшем поколении, идет практически геноцид российского народа, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Василий Печковский, член бердского горкома и новосибирского обкома КПРФ.

Целью пикета стало информирование населения о существовании законопроекта, который увеличивает пенсионный возраст у мужчин до 65 лет, женщин – 63 лет. По мнению участников акции протеста реализация закона не должна стать «кабинетным решением», важно учитывать мнение россиян.

— Это возмутило наше общество, все сплачиваются, по всей стране идут волны акций протеста. Самая большая всероссийская акция пройдет 28 июля, — заявил Печковский.

Проходящие мимо бердчане, не задумываясь, подписывали обращение против повышения пенсионного возраста к президенту России, инициированное коммунистами. За пять минут под обращением подписались 16 бердчан.

— В пикете должна участвовать молодежь, ведь это их будущее. На деле же получается, что это нужно нам, старикам, которым осталось совсем недолго получать пенсию. Размер пенсии бы увеличить, а не возраст на ее выход, — высказала свое мнение участница пикета, которая проработала 35 лет на БЭМЗе и сейчас живет на пенсию в размере 11 000 рублей.

Автор видео Марина Волкова

