КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-комнатную квартиру
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Кадыров: конфискация всего имущества — лучший способ борьбы с коррупцией

ЧС в Бердске: Фекальную реку не могут остановить плотины и насосы

Инструкция: Если вас укусила гадюка в Бердске

Путин узаконил штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Фотомарафон «Моя любимая тёща!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Задержан глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев

ЧС в Бердске: Насосы для перекачки фекальных стоков бесплатно дал Новосибирск

200 тонн мусора приходится на каждого жителя России

Стрелявшего в охранника в баре «Ухо и Медведь» задержал СК в Новосибирске

Пикет в Бердске: Долой людоедскую пенсионную реформу!

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Пикет в Бердске: Долой людоедскую пенсионную реформу!

Под таким лозунгом КПРФ вывела на улицу соратников. Пикетчики протестовали против увеличение пенсионного возраста, называя эту идею правительства геноцидом.(ВИДЕО, ФОТО)

28.06.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 7 коммент.

Пикет в Бердске: Долой людоедскую пенсионную реформу!

Пикет против повышения пенсионного возраста прошел в Бердске.

«Долой геноцид народа, долой людоедскую пенсионную реформу», – 28 июня призывал коммунист Василий Печковский в центре Бердска. Пикет против повышения пенсионного возраста прошел возле памятника Ленину у городского ДК.

— Нынешнее правительство буквально втихаря, под шум чемпионата мира по футболу решило «замундиалить» мозги нашим гражданам и потихоньку продвигают свой людоедский закон. То, что наши многие граждане не доживут до 65 лет и многим удостоверения придется класть в гроб, это очевидная и грустная правда. Это отразится на младшем поколении, идет практически геноцид российского народа, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Василий Печковский, член бердского горкома и новосибирского обкома КПРФ.

Целью пикета стало информирование населения о существовании законопроекта, который увеличивает пенсионный возраст у мужчин до 65 лет, женщин – 63 лет. По мнению участников акции протеста реализация закона не должна стать «кабинетным решением», важно учитывать мнение россиян.

— Это возмутило наше общество, все сплачиваются, по всей стране идут волны акций протеста. Самая большая всероссийская акция пройдет 28 июля, — заявил Печковский.

Пикет в Бердске: Долой людоедскую пенсионную реформу!

Прохожие без раздумья ставят подписи под обращением к президенту России

Проходящие мимо бердчане, не задумываясь, подписывали обращение против повышения пенсионного возраста к президенту России, инициированное коммунистами. За пять минут под обращением подписались 16 бердчан.

— В пикете должна участвовать молодежь, ведь это их будущее. На деле же получается, что это нужно нам, старикам, которым осталось совсем недолго получать пенсию. Размер пенсии бы увеличить, а не возраст на ее выход, — высказала свое мнение участница пикета, которая проработала 35 лет на БЭМЗе и сейчас живет на пенсию в размере 11 000 рублей.

Автор видео Марина Волкова


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Кадыров: конфискация всего имущества — лучший способ борьбы с коррупцией ЧС в Бердске: Фекальную реку не могут остановить плотины и насосы Как прикрепить 18-летнего подростка к поликлинике Бердска

(7) Комментариев

  1. Аноним

    Дурная голова ногам покоя не дает :-D Ну и где ваш гарант? Лишь бы не было войны,так от голода сдохнешь без нее :-D

    Thumb up 4 Thumb down 12

  2. ой

    Пенсионеры бьются за своих детей и внуков. Придет время когда наше старшее поколение уйдет и останется поколение пепси и соцсетей, которым легко будет управлять и загонять все глубже и глубже…….

    Thumb up 14 Thumb down 2

  3. Пенсионер

    Пенсионеры — получатели пенсий против пенсионной реформы. И нет ни одного «внука», за интересы которого, якобы, митингуют данные товарищи.
    Может, потому что внук рассчитывает на свои силы, а не на мифическую кормушку — «государство»?

    Thumb up 1 Thumb down 14

  4. Аноним

    Протестуйте протестуйте.
    Протесты против такой реформы, это нормально. И в конце концов не в советское время живем, протестовать можно, от души и с ором :P

    Thumb up 5 Thumb down 5

  5. Аноним

    Прошелся по улице… жарко, товарищи!
    Пенсионеры протестуют на солнце. Это физически тяжело. Считаю надо не протестовать а поберечь свое здоровье =) 8)

    Thumb up 0 Thumb down 8

  6. Аноним

    — Внук, я , вообще то,в твоем возрасте уже работал….
    — Дед, а я , вообще то, в твоем возрасте еще буду работать….)

    Thumb up 4 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика