КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-комнатную квартиру
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Кадыров: конфискация всего имущества — лучший способ борьбы с коррупцией

ЧС в Бердске: Фекальную реку не могут остановить плотины и насосы

Инструкция: Если вас укусила гадюка в Бердске

Путин узаконил штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Фотомарафон «Моя любимая тёща!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Задержан глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев

ЧС в Бердске: Насосы для перекачки фекальных стоков бесплатно дал Новосибирск

200 тонн мусора приходится на каждого жителя России

Стрелявшего в охранника в баре «Ухо и Медведь» задержал СК в Новосибирске

Пикет в Бердске: Долой людоедскую пенсионную реформу!

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Погибла под колесами тепловоза 58-летняя горожанка на вокзале Бердска

Проверка по факту смерти бердчанки еще продолжается. Но установлено, что погибшая грубо нарушила правила поведения на железнодорожных путях.

28.06.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Погибла под колесами тепловоза 58 летняя горожанка на вокзале Бердска

За неделю на станции Бердск погибло два человека

23 июня на железнодорожных путях бердского вокзала произошла трагедия. В результате несчастного случая тепловоз насмерть сбил женщину, которая с собакой пыталась перебраться через рельсы на остановочную платформу.

— Были грубо нарушены правила поведения на железной дороге. Она (погибшая) попыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Машинистом подавались сигналы повышенной громкости, были приняты меры экстренного торможения, однако в силу неустановленных причин женщина не смогла отреагировать на происходящее. Не успела выйти из габарита пути, смертельно травмирована на месте женщина 1960 года рождения, жительница Бердска, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя Западно-Сибирского управления СКР на транспорте Яна Стрижова.

По сообщениям одних очевидцев, женщина была в нетрезвом состоянии, почему и не заметила приближающийся поезд. Другие сообщали, что она рассыпала продукты и пыталась собрать их в сумку. После столкновения тепловоз экстренно остановился. На место происшествия оперативно прибыла группа специалистов УТ МВД России по СФО для выяснения обстоятельств происшествия.

— Обстоятельства устанавливаются в ходе проверки. По данному факту Новосибирским следственным отделом СКР на транспорте проводится проверка, в том числе и по вопросу состояния погибшей на момент происшествия. Это будет установлено по результатам судебно-медицинской экспертизы, — пояснила Яна Стрижова.

Многие бердчане связывают происшествие с плохим состоянием надземного перехода. Люди не решаются переходить рельсы по «безопасному» переходу. Напомним, что это уже второй случай гибели на бердских железнодорожных путях за месяц. 15 июня тепловоз сбил пожилого мужчину, переходящего рельсы по дощатому настилу.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Кадыров: конфискация всего имущества — лучший способ борьбы с коррупцией ЧС в Бердске: Фекальную реку не могут остановить плотины и насосы Как прикрепить 18-летнего подростка к поликлинике Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    РЖД своими действиями само создало такую ситуацию. Не нужно обвинять людей в вашем головотяпстве! Почему электрички не приходят на первый путь? Сделали бы так, люди были бы живы!

    Thumb up 2 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика