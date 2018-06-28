Погибла под колесами тепловоза 58-летняя горожанка на вокзале Бердска

23 июня на железнодорожных путях бердского вокзала произошла трагедия. В результате несчастного случая тепловоз насмерть сбил женщину, которая с собакой пыталась перебраться через рельсы на остановочную платформу.

— Были грубо нарушены правила поведения на железной дороге. Она (погибшая) попыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Машинистом подавались сигналы повышенной громкости, были приняты меры экстренного торможения, однако в силу неустановленных причин женщина не смогла отреагировать на происходящее. Не успела выйти из габарита пути, смертельно травмирована на месте женщина 1960 года рождения, жительница Бердска, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя Западно-Сибирского управления СКР на транспорте Яна Стрижова.

По сообщениям одних очевидцев, женщина была в нетрезвом состоянии, почему и не заметила приближающийся поезд. Другие сообщали, что она рассыпала продукты и пыталась собрать их в сумку. После столкновения тепловоз экстренно остановился. На место происшествия оперативно прибыла группа специалистов УТ МВД России по СФО для выяснения обстоятельств происшествия.

— Обстоятельства устанавливаются в ходе проверки. По данному факту Новосибирским следственным отделом СКР на транспорте проводится проверка, в том числе и по вопросу состояния погибшей на момент происшествия. Это будет установлено по результатам судебно-медицинской экспертизы, — пояснила Яна Стрижова.

Многие бердчане связывают происшествие с плохим состоянием надземного перехода. Люди не решаются переходить рельсы по «безопасному» переходу. Напомним, что это уже второй случай гибели на бердских железнодорожных путях за месяц. 15 июня тепловоз сбил пожилого мужчину, переходящего рельсы по дощатому настилу.