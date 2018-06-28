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Секретный код мемориала Славы разгадали в Бердске

Школьники узнали, почему гранитная стела на бердском монументе имеет высотй 1418 см. Городской музей открыл пешеходную экскурсию.(ВИДЕО, ФОТО)

28.06.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев

Секретный код мемориала Славы разгадали в Бердске

Ребята близко к сердцу воспринимают события военного времени

Экскурсия «Секретный шифр мемориалы Славы» одна из двух пешеходных экскурсий бердского историко-художественного музея. Апробировали ее в прошлом году, сейчас она приобрела черты поисковой экспедиции.

— Архитектор и скульптор Александр Чернобровцев создавая мемориал Славы в его содержание и формы вложил очень много символов, связанных с Победой. Большинство цифр закодировали в экскурсию, которую предстояло отгадать бердским ребятишкам, — рассказала заведующая отделом развития бердского историко-художественного музея Марина Янеева.

Автор видео Елена Белоусова

Начинается маршрут с закладного камня. Как сообщает экскурсовод бердским школьникам, до 70-х годов прошлого века здесь в чистом поле еще ничего не было — ни деревьев, ни аллей. У руководства Бердска была мечта возвести в городе памятник в честь погибших в Великой Отечественной войне.

В 1972 году появился камень с надписью, что здесь будет заложен памятник павшим воинам-бердчанам. Мемориал строили всем городом восемь лет.
Заводчане, ветераны Великой Отечественной, школьники внесли свой посильный вклад в сооружение монумента в парке Победы.

Полное название мемориала звучит так «Памятный знак в честь подвига бердчан в годы Великой Отечественной войны». Он имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Дальше ребята переместились к месту, где в скором времени появится аллея 16 героев-бердчан. Среди них, Дмитрий Ерофеев — Герой России, погибший в чеченской войне, Лев Максимов — Герой социалистического труда, Михаил Рогачев — Герой Советского Союза. В честь него названа одна из улиц Бердска.

По мнению гида, дети и взрослые, проходя по мемориалу, открывают его заново. Некоторые школьники, подойдя к закладному камню говорили, что тут кто-то умер. По ходу экскурсии ребята также высказывали такую версию, но оказалось что это не так.

Шок от керамогранита

Экскурсия основана не только на опубликованных материалах, но и личных встречах с архитектором Чернобровцевым, на его замыслах и впечатлениях. Рассказывается не только о содержании памятника, как он был задуман, но и какие проводились ремонтные работы.

У стелы есть место, где мы одновременно переносимся в три эпохи. Белые мраморные плиты были заложены в начале строительства в 80-е годы прошлого века. В начале 2000-х их частично заменили керамогранитом, что шокировало Александра Чернобровцева.

— Он думал, что его задумка, его гениальный грандиозный проект, который он считал любимым и мощным, должен быть одет в благородный камень. Был расстроен, когда увидел, что мраморные плиты сняты и на их место установлен керамогранит, — поведала экскурсовод.

В третьем периоде реконструкции мы можем увидеть плиты, уложенные в 2015 году. Реконструкция не завершена, на паспорте работ указано, что она закончится в сентябре 2018 года.

До открытия мемориала Славы в Бердске был открыт монумент Славы в Новосибирске, автором которого тоже является Чернобровцев. В новосибирском некоторые художественные приемы сходны с бердским памятником. Но наш мемориал Александр Сергеевич считал более масштабным и интересным и сравнивал его симфонией, потому что смыл его раскрывается не сразу, а постепенно.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Марина Янеева, люди привыкли заходить к мемориалу по боковой аллеи, но вся красота и масштаб памятного места открывается именно с главной.

Вечная память

Около 1500 похоронок получили бердчане в военные годы. На момент открытия мемориала на скрижалях мавзолея значилось 876 фамилий бердчан, погибших на войне. Сейчас их более 1200. Вечное напоминание о военном лихолетии — гранитная стела высотой 1418 см. Именно столько дней и ночей длилась война, унесшая жизни более 27 миллионов человек.

— Находясь на мемориале Славы, подходя к Вечному огню, задумываешься, что в моей семье тоже есть погибшие. Ребята более осознанно молчат рядом с Вечным огнем и ближе к сердцу воспринимают события того времен. Приятно, что дети знают нашу историю. Информация, которую они получают на уроках, классных часах и на встречах с ветеранами Великой Отечественной войны оставляет в их душе неизгладимый след о кровопролитной войне, — подчеркивает Марина Янееева.


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