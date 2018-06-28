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Дождались нового асфальта на ул. Лунной жители Бердска

Часть реконструкции за 84 млн рублей улицы в Микрорайоне уже завершили: ставят ограды и меняют бордюры. Работают даже ночью, чтобы успеть до 1 августа.(ФОТОРЕПОРТАЖ)

28.06.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Михаила Зюкова Нет комментариев

Дождались нового асфальта на ул. Лунной жители Бердска

Ремонтируют почти километровый участок дороги

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Бердске реконструируют ул. Лунную. Сейчас рабочие меняют дорожное ограждение. Уже обновили асфальтовое покрытие дороги и устанавливают новые бордюры.

«Курьер. Среда. Бердск» подготовил небольшой фоторепортаж с места ремонта.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», право на ремонт в ходе аукциона получила компания «Дорсиб Плюс». Стартовая цена проекта — 84 млн рублей. Работы начались 4 июня и их планируется завершить к 1 августа на участке в 900 метров от ул. Боровой до поворота к школе №5. От жителей улицы Лунная поступали сообщения о том, что работы идут круглые сутки, ночью в том числе.

— Работы ведутся, результат уже виден. Работы выполняются под надзором специалиста ЖКХ, поэтому пока никаких вопросов и нареканий по качеству нет. Почему дорогу ремонтируют ночью, я конкретно ответить не могу, могу только порассуждать. Ночью транспортный поток гораздо меньше, я сам стоял у дороги, смотрел, что там делают. Сами понимаете, работать сложно, когда вокруг тебя машины двигаются, причем немного некорректно. Не обращают внимания на знаки и так далее, — прокомментировал ход ремонта дороги начальник бердского управления ЖКХ Максим Совбанов.


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