Сломалась «скорая» после заправки бензином на АЗС Бердска

26 июня Константин Гладских вышел на рабочую смену в отделение скорой помощи ЦГБ Бердска. Он получил в пользование исправный автомобиль и поехал по вызовам. После полудня находился в Микрорайоне вблизи автозаправки «Хорос», где и решил заправиться.

— Я работаю в бригаде скорой помощи 5 лет, все это время заправляемся на автозаправках «Хорос». Подобный случай был два года назад, тогда из десяти машин сломались две. В то время на наше обращение владельцы заправки никак не отреагировали. Надеемся, что сейчас они обратят внимание на качество своего бензина, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Константин.

По его словам буквально через час после заправки машина начала барахлить, еще через час заглохла полностью. Машину пришлось тянуть в гараж на тросе, а там выяснилась причина поломки машины – сгорел бензонасос.

Слили бензин в канистру и стала понятна первопричина поломки авто. В канистру поместилось 10 литров жидкости, из них около литра оказался бензин, который плескался поверху. Остальную емкость заняла непонятная субстанция, которая, со слов водителя, по запаху напоминала прокисшее вишневое варенье.

Автор видео Константин Гладских



— Машина была исправна, она в принципе недавно прошла капитальный ремонт, поэтому грешить на другую причину поломки кроме как бензин, нет повода, — заявил Константин Гладских.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился за разъяснением сложившейся ситуации к Андрею

Черных, официальному представителю ООО «Хорос».

— Всем владельцам авто, кто заправился в тот день на нашей заправке и этот факт подтвержден чеками, мы возместили принесенный ущерб, оплатили обслуживание на СТО и заправили уже настоящим, хорошим бензином, — сообщил Андрей Андреевич.

Представитель ООО «Хорос» сообщил редакции, что, по предварительным данным, виной всему нефтебаза, которая поставила на станцию заправки некачественное топливо. По данному факту проводится проверка, результаты которой будут известны в ближайшее время.