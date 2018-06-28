Мой любимый питомец

Ветеринарные клиники, стрижки, мойки, чистки и даже тату для домашних питомцев предлагают компании в Бердске
Посещение клиники может быть плановым или экстренным. В первом случае визит к врачу может быть обусловлен необходимостью вакцинации животного, кастрации или стерилизации. В обязательном порядке следует посетить клинику, если вы подобрали животное с улицы. Даже если внешне котик или собака выглядит здоровым, при обследовании врач может обнаружить скрытые хронические заболевания, а также паразитов, которые почти наверняка живут в организме вашего нового питомца. Плановые визиты к врачу следует наносить и в случае, если вы заметили, что ваш питомец имеет ослабленный иммунитет. Посещайте клинику не реже одного раза в полгода, это поможет предупредить многие заболевания. К экстренным визитам можно отнести случаи, когда животное получило травму или заболело. Для того, чтобы вовремя помочь питомцу, нужно хорошо знать его характер. Если собака почти всегда в хорошем настроении, но в последние дни выглядит грустной и мало двигается, это верный сигнал к тому, что нужно обратиться в клинику. Если ваш кот обладает меланхоличным характером, то его постоянная тоска может не указывать ровным счетом ни на что. Тем не менее, если вы заметили, что ваш питомец недомогает, перед звонком в клинику осторожно прощупайте живот и остальные части тела. Если животное болезненно реагирует на прикосновения, то сообщите об этом по телефону, где вам сообщат о необходимости визита в клинику.
И собаки, и кошки время от времени нуждаются в уходе за своей шерстью, особенно если животное относится к породе длинношерстных. И это важно не только для эстетической составляющей, хотя специалисты сейчас способны сделать невероятные прически, достойные выставок и обложек журналов. Это необходимо для соблюдения гигиены животного. На улице собака или кошка кувыркается в травке, бегает по грязным тропинкам, где зачастую может наткнуться на насекомых и клещей, способных укрыться в обильной шерсти, или на колючки с растений. Комки шерсти мешают животному ходить и доставляют определенный дискомфорт. Такие проблемные участки придется выстригать, и разная длина шерсти будет выглядеть неопрятно и неухожено. Кроме того, длинная шерсть — идеальное место для размножения паразитов. Поэтому лучше не ждать появления перечисленных проблем, а сразу сделать красивую, аккуратную и стильную прическу, которую затем время от времени нужно будет корректировать.
Собаки с длинными ушами больше других подвержены отиту. А все потому, что после мытья или купания в летнее время в реке в ушах может начаться воспаление, которое можно было бы предупредить, вовремя заметив первые симптомы. Владельцы таких собак часто сами чистят уши любимцам ватными палочками, а, по словам ветеринаров, этого делать нельзя. Передайте дорогих сердцу четвероногих в руки специалиста, который за считанные часы, и что важно, при помощи специального оборудования почистит уши, глаза и даже зубки вашего питомца. Камни, воспаленные десна и шатающиеся зубы – это удел не только людей, возможно, вашему животному тоже нужна помощь специалиста, после которой прием пищи станет более приятным и долгожданным занятием.
Если собака вам нужна не только для умиления и веселья, то ее нужно правильно воспитывать. В этом вам может помочь опытный кинолог. По вашему желанию, с собакой будут заниматься индивидуально или в групповом режиме. Возможна также дрессировка с содержанием в месте обучения. Ваше непосредственное участие в таком воспитании должно быть максимально включенным: отрабатывать команды придется дома, на прогулке и в любом другом удобном для этого месте. Специалисты подчеркивают, постоянные тренировки без поблажек и лишних «сюсюканьей» способны в короткие сроки обучить собаку основным командам и правилам. Кинологи также проводят консультации владельцам по проблемам воспитания собак.
Длинные когти мешают животному при ходьбе, а со временем могут даже врасти в подушечки пальцев, чем, конечно, будут доставлять неудобство и боль. Специалисты салона для животных используют специальные когтерезки – с гильотинным механизмом или с лезвием в виде серпа. Также возможно подпиливание когтей и шлифование – ручной или автоматической шлифовкой. Поверхность когтей любимца, по вашему желанию, могут покрыть декоративными лаками и укрепляющими средствами. Все как у людей! Частота таких процедур индивидуальна, но в среднем специалисты советуют хотя бы раз в месяц следить за состоянием когтей животного.
Наши любимцы требуют к себе заботы и внимания, но иногда из-за недостатка времени или опыта часть хлопот проще передать в руки профессионалов. Индустрия ухода за домашними животными с каждым годом становится все значительней, появляются новые зооуслуги, которые пойдут на пользу вашим хвостатым друзьям.
на правах рекламы
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.