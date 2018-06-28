Мой любимый питомец

Когда следует обратиться к врачу

Посещение клиники может быть плановым или экстренным. В первом случае визит к врачу может быть обусловлен необходимостью вакцинации животного, кастрации или стерилизации. В обязательном порядке следует посетить клинику, если вы подобрали животное с улицы. Даже если внешне котик или собака выглядит здоровым, при обследовании врач может обнаружить скрытые хронические заболевания, а также паразитов, которые почти наверняка живут в организме вашего нового питомца. Плановые визиты к врачу следует наносить и в случае, если вы заметили, что ваш питомец имеет ослабленный иммунитет. Посещайте клинику не реже одного раза в полгода, это поможет предупредить многие заболевания. К экстренным визитам можно отнести случаи, когда животное получило травму или заболело. Для того, чтобы вовремя помочь питомцу, нужно хорошо знать его характер. Если собака почти всегда в хорошем настроении, но в последние дни выглядит грустной и мало двигается, это верный сигнал к тому, что нужно обратиться в клинику. Если ваш кот обладает меланхоличным характером, то его постоянная тоска может не указывать ровным счетом ни на что. Тем не менее, если вы заметили, что ваш питомец недомогает, перед звонком в клинику осторожно прощупайте живот и остальные части тела. Если животное болезненно реагирует на прикосновения, то сообщите об этом по телефону, где вам сообщат о необходимости визита в клинику.