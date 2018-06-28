Два фотоальбома «Бердск.301 год» разыгрывает редакция в группе «ВКонтакте»

Кадыров: конфискация всего имущества — лучший способ борьбы с коррупцией
ЧС в Бердске: Фекальную реку не могут остановить плотины и насосы
Инструкция: Если вас укусила гадюка в Бердске
Путин узаконил штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты
Фотомарафон «Моя любимая тёща!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Задержан глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев
ЧС в Бердске: Насосы для перекачки фекальных стоков бесплатно дал Новосибирск
200 тонн мусора приходится на каждого жителя России
Стрелявшего в охранника в баре «Ухо и Медведь» задержал СК в Новосибирске