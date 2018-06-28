КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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Два фотоальбома «Бердск.301 год» разыгрывает редакция в группе «ВКонтакте»

16 июля мы разыгрываем 2 книги «Бердск. 301 год», три кружки «15 лет вместе» и 600 рублей на телефон – по 200 рублей на три номера.

28.06.2018 Нет комментариев

Два фотоальбома Бердск.301 год разыгрывает редакция в группе ВКонтакте

16 июля газете «Курьер.Среда.Бердск» исполнится 15 лет

Дорогие читатели, в группе в соцсети Вконтакте мы проводим розыгрыш,  посвященный 15-летию газеты «Курьер.Среда.Бердск».

16 июля в розыгрыше 2 книги «Бердск. 301 год», три кружки «15 лет вместе» и 600 рублей на телефон – по 200 рублей на три номера.
Ваша задача 1. Поставить лайк и 2. Запостить эту новость себе на стену.
Результат розыгрыша будет известен: 16 июля в 15.00.

Если вы еще не участник нашей группы — милости просим! У вас есть шанс стать обладателем уникальной книги с историческими фотографиями Бердска.

Спасибо, что вы с нами!


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