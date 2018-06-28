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Пожарные выезжали на ДТП на центральном перекрестке Бердска

«Лада Приора» догнала Toyota Harrier на светофоре, не успев затормозить, когда загорелся красный свет. Люди в отличие от машин не пострадали.

28.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Пожарные выезжали на ДТП на центральном перекрестке Бердска

На месте ДТП у ТЦ «Европа»

На перекрестке улиц Ленина и Первомайской около 11 часов утра в четверг, 27 июня, произошло ДТП. Возле ТЦ «Европа» столкнулись «Лада Приора» и Toyota Harrier. «Лада» не успела затормозить на красный сигнал светофора и врезалась в кроссовер.

На место происшествия выезжала пожарная машина, но помощь огнеборцевв не понадобилась. Как и медиков: в аварии никто не пострадал. Зато разбитым машинам предстоит серьезный ремонт.

Место ДТП приходилось объезжать по встречке.

Пожарные выезжали на ДТП на центральном перекрестке Бердска

дтп на перекрестке Бердска


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