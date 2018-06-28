Пожарные выезжали на ДТП на центральном перекрестке Бердска

Сломалась «скорая» после заправки бензином на АЗС Бердска
Информатор WADA Родченков пытался покончить с собой
Ремонтируют крышу бывшей химзаводской поликлиники в Бердске
Каждый пятый учитель хотел бы уйти из школы
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Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»
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