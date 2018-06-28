Пожарные выезжали на ДТП на центральном перекрестке Бердска

На перекрестке улиц Ленина и Первомайской около 11 часов утра в четверг, 27 июня, произошло ДТП. Возле ТЦ «Европа» столкнулись «Лада Приора» и Toyota Harrier. «Лада» не успела затормозить на красный сигнал светофора и врезалась в кроссовер.

На место происшествия выезжала пожарная машина, но помощь огнеборцевв не понадобилась. Как и медиков: в аварии никто не пострадал. Зато разбитым машинам предстоит серьезный ремонт.

Место ДТП приходилось объезжать по встречке.