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Раскритиковал Путина за «запредельное лицемерие» священник из Архангельска

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Раскритиковал Путина за «запредельное лицемерие» священник из Архангельска

Протоирей Евгений Соколов в православной передаче обрушился с критикой на президента, припомнив ему проваленное образование, аборты и пенсионную реформу.(ВИДЕО)

28.06.2018 Фото: Стоп-кадр в видео youtube.com 9 коммент.

Раскритиковал Путина за запредельное лицемерие священник из Архангельска

Настоятель храма святого Иоанна Кронштадтского протоиерей Евгений Соколов

Архангельский священник, настоятель храма святого Иоанна Кронштадтского протоиерей Евгений Соколов в интервью православной передаче «Что скажете, батюшка?» обрушился с критикой на президента РФ Владимира Путина. По мнению представителя Церкви, Путин и все его подчиненные, сидящие у власти, отличаются запредельным лицемерием, а их девиз — «Бога нет и все дозволено».

В начале беседы, которая, по сути, была обличающим власти монологом, священник напомнил, что на последнюю прямую линию с президентом поступило множество вопросов на хозяйственную тему, и отметил, что главе государства более пристало заниматься внутренней и внешней политикой, а не мелкими хозяйственными делами регионов. «Наверное, ему это нравится, иначе он поставил бы таких губернаторов, которые все эти проблемы решали бы», — прокомментировал отец Евгений такой феномен.

«Если приходит из какой-то области 200 тысяч жалоб на хозяйственную тему, то убирайте губернатора, зачем он там сидит? Вы поставили людей, которые ничего не делают, и на их фоне блистаете. Вам, значит, это нравится. Это крайняя форма лицемерия», — возмутился протоиерей.

Также он напомнил о том, что Владимиру Путину задали вопрос, какой совет он дал бы своим внукам, исходя из своего воспитания, и он ответил «не врать». А самая высшая форма лжи — это лицемерие, подчеркнул отец Евгений и предложил посмотреть, как оно проявляется со стороны президента.

«Он поставил задачей министру образования [Ольге] Васильевой вернуть наше образование на свои высоты. Но совсем недавно, 20-25 лет назад, у нас было лучшее образование в мире, и среднее, и высшее. И теперь мы оказались, кажется, на 52-месте. И мне хочется спросить, а почему мы там оказались, где гарантия, что мы после этих реформ на 105-е не упадем?» — задал риторический вопрос священник. И затем предложил посмотреть, по его словам, «на запредельную ложь нашего лидера».

За время президентства Путина министрами образования были два человека — Андрей Фурсенко (в 2004-2012 годах. — Прим. NEWSru.com) и его «верный продолжатель» Дмитрий Ливанов (с 2012-го по 2016-й. — Прим. NEWSru.com), отметил священнослужитель. «Фурсенко открыто, не скрывая, сказал: советская власть воспитывала личность, мы будем воспитывать первоклассного потребителя», — процитировал отец Евгений и констатировал, что тот отлично справился. «За 12 лет они воспитали первоклассного потребителя, но при этом уровень образования упал на 52-е место», — подчеркнул протоиерей.

«Теперь поставили женщину, чтобы спасать образование. А где Фурсенко? Его бы не то что наказать, но как-то обличить нужно, сказать: «смотрите, что вы сделали с нашим лучшим в мире образованием». Сегодня он — советник президента по вопросам науки и образования. Как мы будем поднимать образование, если у тебя в советниках сидят люди, уронившие это образование в пропасть?» — раскритиковал священник кадровую политику Путина.

«Когда у меня учителя спрашивают — как это возможно? Я говорю — это лидер нашей страны, который говорит, что главное — не врать, и лицемерит двойной моралью перед всей страной. Он нас за кого считает?» — возмущается священник.

Кроме того, он напомнил, что, когда в «Артеке» дети спросили президента, какую черту характера он больше всего ценит в руководителе, он назвал порядочность. По мнению протоиерея, сейчас ни в школах, ни в вузах нет нравственного воспитания, потому что нет нравственного кодекса, который исповедует государство.

Далее священнослужитель перешел к теме абортов и напомнил, что ранее православные верующие собрали 1 млн подписей об исключении абортов из системы медицинского страхования. «Президент признал, что это сложный вопрос, и привел в пример другие страны, в которых аборты включены в медстраховку. Так не позиционируй себя как православный человек, ведь аборт в православии приравнивается к убийству. Господин президент, определитесь: если это не убийство, то не ходите в церковь, не прикладывайтесь к мощам, не целуйте иконы, зачем вы лицемерите?»- сказал отец Евгений.

Прошелся священник и по депутатам Госдумы. По его словам, в нижней палате парламента сидят крещеные люди, которые сорвали голосование по закону о запрете абортов, просто не явившись на заседание. Это, отметил протоиерей, «страусиная политика и тоже лицемерие».

В конце своего монолога священнослужитель коснулся темы пенсионной реформы. Он подчеркнул, что власти говорят: бюджетный провал, вынужденная мера. «Но почему это стало необходимо? Почему мы дошли до такой жизни, что приходится повышать пенсионный возраст? Кто виновен в этом? Конкретные виновники пусть уйдут из власти, пусть не управляют нами. Опять лицемерие», — дал совет властям представитель Церкви.

Ответ один — «Бога нет, вот все и позволено» — в заключение процитировал священник фразу из «Братьев Карамазовых».

Видео youtube.com

Отметим, ранее в Русской православной церкви самоустранились от проблем с пенсией: пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что Церковь не обязана принимать участие в обсуждении изменения пенсионного законодательства, поскольку этот вопрос не относится к сфере ее прямого участия.

Источник: newsru.com


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    Это он ещё «вертикали власти» ( читать торговля наркоты) не коснулся — тогда бы полная «картина маслом» бы нарисовалась. ( включая кто и чем из ставленников занимается) ;)

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  2. Аноним

    А для попов, разъезжающих на яхтах и геликах есть БОГ?

    Thumb up 5 Thumb down 0

  3. ФАГ

    Согласен. Попробуйте найти в России боле лицемерного человечка. Первый, главный лицемер — путин. Вот если бы это понимал электорат. Заметили, электорат! А где народ? Народ можно обмануть раз, два, но бесконечно обманываться способно только стадо. Ибо из-за наполненного корыта, что можно разглядеть?
    Ничего!

    Thumb up 6 Thumb down 1

  4. Аноним

    Дай Бог здоровья этому батюшке. Не побоялся, пошел против власти. Не то что главный поп кирюшка, который всяко облизывает власть.

    Thumb up 11 Thumb down 1

  5. Аноним

    клирик, конечно, прав ,говоря о лицемерии и обмане со стороны ВВП и власть имущих перед народом…)
    но для полноты картины хотелось бы, чтобы он также честно сказал и о церковном,гундяевском лицемерии…)
    а верхи не только лицемерят…они и в карманы людей давно уже залезли, разрушив при этом всю производительную экономику….

    Thumb up 5 Thumb down 0

  6. Аноним

    Я бы послушал его мнение о Гундяеве. Думаю, ему есть что сказать.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  7. Поросёнок Пётр

    Крамола какая и ересь, Владимир Михайлович Гундяев подобные речи из уст своего подчинённого не одобрит и даст указание архиерею Архангельской епархии Александру Григорьевичу Доровских разобраться с наглецом. Негоже оскорблять руку дающую, называть человека, от благосклонности которого зависит финансовое благополучие всей организации лицемером и лжецом, это нарушение корпоративной этики, так, что разжалуют протоирея Евгения Соколова в диаконы и сошлют на служение в какую глухомань, подальше от начальственного ока. 8)

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