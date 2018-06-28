Угрожавшие забрать ребенка коллекторы больше не преследуют семью из Бердска

Уже почти рассчиталась с кредитными долгами семья, у которой коллекторы грозились забрать двухмесячного ребенка в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчанин Кирилл 27 февраля рассказал неприглядную историю, произошедшую с его приятелем: Павлу угрожают расправой за долг в микрофинансовой организации. Молодая семья, где мужу 20 лет, а жене 18, взяла займы, а выплачивать долг не смогла. Денег не стало хватать, когда заболела жена. Павел получал в среднем 30-35 тыс. рублей в месяц. Супруга в декрете, но каждый месяц ей платили пенсию по потере кормильца. Однако расходы у семьи тоже не малые: они снимают квартиру, а большая часть бюджета уходит на ребенка.

Когда Павел просрочил платеж на полтора месяца, ему стали поступать угрозы по телефону.

И часть из них бердчанин записал на диктофон.

«Пришел из магазина, да? Деньги тратишь наши? Последние 100 рублей были и ты (нецензурно) потратил их? Наверное, на ребенка еще потратил? Ты когда мои деньги вернешь? Сколько лет ребенку? Может мне завтра органы опеки к тебе отправить, нищеброд? А еще я заплачу соседям, чтобы они сказали, что ты насилуешь ребенка!», — угрожали молодому отцу по телефону.

И самое страшное для родителей:

«Сегодня денег если не будет, завтра ты на коленях возле меня будешь плакать. Чтобы тебе ребенка вернули».

Коллекторы, угрожающие молодой семье из Бердска, перестали звонить и писать после того, как пострадавшие обратились в МВД Бердска и в службу судебных приставов по Новосибирской области.

Как рассказал Павел, коллекторы больше ни разу не побеспокоили его по телефону.

— Я потихоньку плачу долги, осталось отдать совсем немного, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 28 июня Павел.

Бердчанин рассказал, что им приходило письмо из полиции, но читала его только жена. Он же постоянно на работе, поэтому о его содержании ему неизвестно.