ЧС в Бердске: Отменили отключение воды из-за масштабной канализационной аварии

Сегодня, 28 июня, администрация Бердска приняла решение больше не прекращать подачу воды в Микрорайон и соседние территории Бердска.

Напомним, что накануне, 27 июня, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал об отключении воды и о графике, по которому планировалось ее включать дважды в сутки.

Сегодня замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что в этом более нет необходимости.

— Приняли решение не отключать воду, потому что имеющиеся насосные станции справляются с перекачиванием сточных вод в рабочий коллектор, — пояснил Александр Алексеенко.

Напомним, что вчера в Бердск доставили дополнительные насосы из Новосибирска, чтобы ускорить откачку сточных вод из разрушенного коллектора, чтобы фекальные воды, вырвавшиеся наружу, больше не заливали улицы и огороды частного сектора.

Второй причиной для этого стала трудоемкость процедуры отключения воды и нарушение баланса внутри сети водопровода, а также недовольство жителей тем, что вода во время включения доходила не до всех.

В данный момент на улице Ушакова полным ходом идут работы по устранению аварии на канализационном коллекторе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».