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ЧС в Бердске: Отменили отключение воды из-за масштабной канализационной аварии
Справляются так, что на бане горный поток уже и вонь жуткая! Микрорайон теперь с водой будет, а канализация по прежнему по улицам течет!
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И что вы предлагаете делать? Может всем перестать пить и есть, тогда в туалет не придётся ходить.
Сегодня проезжал мимо бани, никаких потоков не было.
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Предложение простое — МЧСникам строить уличные туалеты из досок, а администрацию под суд народа.
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Утром ехал на работу, «на бане» текло и воняло. Не так бурно как вчера, но всё же.
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Одна там стоит помпа, которая на фото, остальные три небольших погружных насоса с небольшими шлангами примерно как пожарные рукава. Так что все три насоса по производительности может и не больше этой помпы. Не справляются они конечно даже с отключенной водой, а если пустят водопровод на полную, то тем более не справятся, а река из каналыги и дальше будет течь по улицам, отравляя ни в чём не повинных жителей.
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