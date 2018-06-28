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ЧС в Бердске: Отменили отключение воды из-за масштабной канализационной аварии

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ЧС в Бердске: Отменили отключение воды из-за масштабной канализационной аварии

Четыре помпы справляются с откачкой фекальных вод из разрушенного коллектора, поэтому в отключении воды смысла больше нет.

28.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 5 коммент.

ЧС в Бердске: Отменили отключение воды из за масштабной канализационной аварии

Стоки перекачивают из одного колодца в другой — за местом подпора в канализационном коллекторе

Сегодня, 28 июня, администрация Бердска приняла решение больше не прекращать подачу воды в Микрорайон и соседние территории Бердска.

Напомним, что накануне, 27 июня, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал об отключении воды и о графике, по которому планировалось ее включать дважды в сутки.

Сегодня замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что в этом более нет необходимости.

— Приняли решение не отключать воду, потому что имеющиеся насосные станции справляются с перекачиванием сточных вод в рабочий коллектор, — пояснил Александр Алексеенко.

Напомним, что вчера в Бердск доставили дополнительные насосы из Новосибирска, чтобы ускорить откачку сточных вод из разрушенного коллектора, чтобы фекальные воды, вырвавшиеся наружу, больше не заливали улицы и огороды частного сектора.

Второй причиной для этого стала трудоемкость процедуры отключения воды и нарушение баланса внутри сети водопровода, а также недовольство жителей тем, что вода во время включения доходила не до всех.

В данный момент на улице Ушакова полным ходом идут работы по устранению аварии на канализационном коллекторе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(5) Комментариев

  1. Ольга

    Справляются так, что на бане горный поток уже и вонь жуткая! Микрорайон теперь с водой будет, а канализация по прежнему по улицам течет!

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    • Михаил

      И что вы предлагаете делать? Может всем перестать пить и есть, тогда в туалет не придётся ходить.
      Сегодня проезжал мимо бани, никаких потоков не было.

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      • Аноним

        Предложение простое — МЧСникам строить уличные туалеты из досок, а администрацию под суд народа.

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  2. PATRIOT

    Утром ехал на работу, «на бане» текло и воняло. Не так бурно как вчера, но всё же.

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  3. Аноним

    Одна там стоит помпа, которая на фото, остальные три небольших погружных насоса с небольшими шлангами примерно как пожарные рукава. Так что все три насоса по производительности может и не больше этой помпы. Не справляются они конечно даже с отключенной водой, а если пустят водопровод на полную, то тем более не справятся, а река из каналыги и дальше будет течь по улицам, отравляя ни в чём не повинных жителей.

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