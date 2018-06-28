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Ехала вчера в 22-00 по Красноармейской возле Бани. По дороге бежит река. Воняет. Вдоль дороги люди с лопатами пытаются спасти свои участки. Никого из коммунальщиков! Неужели вся техника города находится на месте провала? Неужели нельзя подвозить глину на машинах или тот же отсев? Ведь ЧС в городе? Почему коммунальщики свои косяки переложили на жителей? Почему проблема решается со словами: мы вам ПОТОМ поможем.

Какое потом? Легче предотвратить, чем потом исправлять! Почему эти люди после работы разгребают г…но от половины города? Чем они могут помочь потом? привезти по машине земли в каждый дом? А откачать подвалы-погреба-туалеты? А избавить дом от вони? А восстановить посадки, в том числе многолетние плодовые деревья?

И отдельное спасибо водителям, которые со всей дури заезжают в реку г…на!!! Жара, у многих открыты окна в салоне, а у тех, у кого закрыты тоже никакого желания обливать машину по самую крышу канализационными стоками! И вот эти чудаки заливают все рядом едущие машины «водичкой» из канализации! Выражаю этим чудакам наше коллективное ФИ и дальнейшие пожелания!