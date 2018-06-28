Почему эти люди после работы разгребают г…но от половины города?

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Ну, мне кажется и так все силы брошены на устранение аварии… Все те машины, которые могли бы откачивать всю эту красоту, работают непосредственно на месте прорыва, их не хватает, именно поэтому (не хватает откачивающих машин) ввели график отключения воды на микрорайоне.
А так — ну это общая беда. Каждый спасает свою собственность как может.
Глину или отсев подвозить — куда? Для запруды? А потом куда всю эту грязь девать? Я имею ввиду глину… Ведь после дождей развезет все эти запруды в такое месиво, что мало не покажется…
А вот касаемо водителей, которым плевать на окружающих — вот тут я с вами абсолютно согласна!
10 3
Глину и отсев можно убрать тем же коммунальщикам после устранения аварии. Совершенно нет нужды годами держать там навезённую глину-отсев. Хотя, отсев там и так не задержится. Жители разберут.
1 2
И вообще — проживание в частном доме всегда несет с собой такие риски, когда все только в твоих руках и ни на кого надеяться не приходиться.
12 8
проживание в частном доме всегда несет с собой такие риски, когда все только в твоих руках
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а чем риски проживания в частном доме отличаются от рисков проживания в многоквартирных домах? если чужие какашки плавают по двору человейника, то это проблема и должны разруливать службы, а если эти чужие какашки приплыли в мой огород — то это мои риски??
9 1
отличается тем, что в частном доме ваш двор и прилегающая территория — это ваша собственность. Никто не поедет чистить ваш двор. А устранение причины — так ее устраняют.
5 3
в частном доме ваш двор и прилегающая территория — это ваша собственность.
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т.е. я имею право подать в суд и требовать компенсации за порчу и причинённый ущерб моей собственности
3 0
Ты же на южном живёшь, к тебе какахи не приплыли.
0 0
В данном случае ещё как поедет. По крайней мере заплатит за нанесённый ущерб, хоть даже и по суду.
Это не стихийное бедствие (ураган, засуха, ливень), не обстоятельства непреодолимой силы, и так далее. И городу потом придётся раскошелиться на компенсацию ущерба тем, у кого испорчено имущество (дом, погреб, земля — не важно). Правда, из ваших с нами налогов. В итоге — за наш с вами счёт.
1 0
Как только устранят одну аварию как тут же рядом будет другая . Частный сектор обречен плыть в фикалиях . О-о-о- мммм !
0 0