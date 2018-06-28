КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-комнатную квартиру
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сломалась «скорая» после заправки бензином на АЗС Бердска

Информатор WADA Родченков пытался покончить с собой

Ремонтируют крышу бывшей химзаводской поликлиники в Бердске

Каждый пятый учитель хотел бы уйти из школы

Угрожавшие забрать ребенка коллекторы больше не преследуют семью из Бердска

Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»

Раскритиковал Путина за «запредельное лицемерие» священник из Архангельска

Пожарные выезжали на ДТП на центральном перекрестке Бердска

Полицейские убили подростка ради признания в кражах в Улан-Удэ

ЧС в Бердске: Отменили отключение воды из-за масштабной канализационной аварии

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Почему эти люди после работы разгребают г…но от половины города?

И отдельное спасибо водителям, которые со всей дури заезжают в реку г…на!!!

28.06.2018 9 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Зима:

Ехала вчера в 22-00 по Красноармейской возле Бани. По дороге бежит река. Воняет. Вдоль дороги люди с лопатами пытаются спасти свои участки. Никого из коммунальщиков! Неужели вся техника города находится на месте провала? Неужели нельзя подвозить глину на машинах или тот же отсев? Ведь ЧС в городе? Почему коммунальщики свои косяки переложили на жителей? Почему проблема решается со словами: мы вам ПОТОМ поможем.
Какое потом? Легче предотвратить, чем потом исправлять! Почему эти люди после работы разгребают г…но от половины города? Чем они могут помочь потом? привезти по машине земли в каждый дом? А откачать подвалы-погреба-туалеты? А избавить дом от вони? А восстановить посадки, в том числе многолетние плодовые деревья?
И отдельное спасибо водителям, которые со всей дури заезжают в реку г…на!!! Жара, у многих открыты окна в салоне, а у тех, у кого закрыты тоже никакого желания обливать машину по самую крышу канализационными стоками! И вот эти чудаки заливают все рядом едущие машины «водичкой» из канализации! Выражаю этим чудакам наше коллективное ФИ и дальнейшие пожелания!

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дождались нового асфальта на ул. Лунной жители Бердска Сломалась «скорая» после заправки бензином на АЗС Бердска Информатор WADA Родченков пытался покончить с собой

(9) Комментариев

  1. назарик

    Ну, мне кажется и так все силы брошены на устранение аварии… Все те машины, которые могли бы откачивать всю эту красоту, работают непосредственно на месте прорыва, их не хватает, именно поэтому (не хватает откачивающих машин) ввели график отключения воды на микрорайоне.
    А так — ну это общая беда. Каждый спасает свою собственность как может.
    Глину или отсев подвозить — куда? Для запруды? А потом куда всю эту грязь девать? Я имею ввиду глину… Ведь после дождей развезет все эти запруды в такое месиво, что мало не покажется…
    А вот касаемо водителей, которым плевать на окружающих — вот тут я с вами абсолютно согласна!

    Thumb up 10 Thumb down 3

    • Зима

      Глину и отсев можно убрать тем же коммунальщикам после устранения аварии. Совершенно нет нужды годами держать там навезённую глину-отсев. Хотя, отсев там и так не задержится. Жители разберут.

      Thumb up 1 Thumb down 2

  2. назарик

    И вообще — проживание в частном доме всегда несет с собой такие риски, когда все только в твоих руках и ни на кого надеяться не приходиться.

    Thumb up 12 Thumb down 8

    • zizou

      проживание в частном доме всегда несет с собой такие риски, когда все только в твоих руках
      ===========================
      а чем риски проживания в частном доме отличаются от рисков проживания в многоквартирных домах? если чужие какашки плавают по двору человейника, то это проблема и должны разруливать службы, а если эти чужие какашки приплыли в мой огород — то это мои риски?? %)

      Thumb up 9 Thumb down 1

      • назарик

        отличается тем, что в частном доме ваш двор и прилегающая территория — это ваша собственность. Никто не поедет чистить ваш двор. А устранение причины — так ее устраняют.

        Thumb up 5 Thumb down 3

        • zizou

          в частном доме ваш двор и прилегающая территория — это ваша собственность.
          ============================
          т.е. я имею право подать в суд и требовать компенсации за порчу и причинённый ущерб моей собственности =)

          Thumb up 3 Thumb down 0

        • Омоним

          В данном случае ещё как поедет. По крайней мере заплатит за нанесённый ущерб, хоть даже и по суду.

          Это не стихийное бедствие (ураган, засуха, ливень), не обстоятельства непреодолимой силы, и так далее. И городу потом придётся раскошелиться на компенсацию ущерба тем, у кого испорчено имущество (дом, погреб, земля — не важно). Правда, из ваших с нами налогов. В итоге — за наш с вами счёт.

          Thumb up 1 Thumb down 0

  3. Йога

    Как только устранят одну аварию как тут же рядом будет другая . Частный сектор обречен плыть в фикалиях . О-о-о- мммм !

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО Похоронный дом "Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика