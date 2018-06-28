Полицейские убили подростка ради признания в кражах в Улан-Удэ

Завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий полицейскими и гибели несовершеннолетнего жителя Бурятии, сообщили в главке СКР.

Главным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела о гибели 17-летнего жителя Бурятии и превышении должностных полномочий рядом сотрудников республиканской полиции. В качестве обвиняемых привлечены оперуполномоченный Сергей Плотников, бывший начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений и оперативному прикрытию мест сбыта МВД по городу Улан-Удэ Андрей Павлов, начальник отделения по раскрытию преступлений против собственности главка МВД по Улан-Удэ Анатолий Олоктонов, старшие оперуполномоченные Валентин Смолин и Тумэн Манибадраев.

В зависимости от роли каждого им инкриминируются преступления, предусмотренные пп. «а,б,в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, вечером 8 июня 2016 года в помещении магазина по улице Дарвина в Улан-Удэ сотрудники полиции Плотников, Павлов, Олоктонов, Манибадраев, а также двое сотрудников ОМОНа задержали несовершеннолетнего и его 18-летнего знакомого по подозрению в краже велосипедов. При этом Плотников нанес несовершеннолетнему не менее двух ударов ногой по спине, а Павлов ударил его по ногам.

В тот же день задержанные были доставлены на двух автомашинах к зданию уголовного розыска бурятского управления МВД. В здание полиции также прибыл Смолин. В целях получения признательных показаний о нераскрытых корыстных преступлениях Павлов, Олоктонов, Манибадраев и Смолин завели 18-летнего задержанного в подвальное помещение, где применили к нему физическое насилие.

Получив требуемую полицейскими информацию, Смолин и Манибадраев отвезли молодого человека на «места преступления», якобы совершенные задержанным. В это время Павлов и Олоктонов завели в то же подвальное помещение несовершеннолетнего. Павлов нанес юноше не менее 20 ударов по различным частям тела. Кроме того, при помощи имеющихся предметов он перекрывал 17-летнему задержанному доступ воздуха, в результате чего у последнего сформировался рвотный позыв и возникло ограничение доступа кислорода. Юноша скончался.

9 июня 2016 года сотрудники полиции доставили тело несовершеннолетнего в приемное отделение республиканской клинической больницы им. Семашко. Согласно диагнозу врачей подросток скончался, захлебнувшись рвотными массами.

В ходе следствия Павлов был освобожден от занимаемой должности.

Соучастники на этапе предварительного следствия оказывали активное противодействие установлению обстоятельств гибели юноши. Так, изначально фигуранты давали четко согласованные между собой ложные показания о событиях тех дней, отрицая свою причастность к смерти потерпевшего.

Кроме того, обвиняемые пытались воздействовать на свидетелей, склоняя их к даче заведомо ложных показаний в поддержку соучастников. Для установления всех обстоятельств преступления следователи СК России провели значительный объем следственных действий, в том числе 120 допросов свидетелей, назначено более 20 сложных и трудоемких экспертиз. Основная их масса по инициативе СК России проводилась в других субъектах в целях предупреждения возможного влияния на результаты исследований фигурантами в силу их должностного положения.

В результате масштабной работы под давлением имеющихся у следствия доказательств практически все обвиняемые дали показания, изобличающие их в инкриминируемых преступлениях.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.