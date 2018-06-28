Вырубил деревья бизнесмен Виктор Голубев в Ясной поляне Бердска

В среду, 27 июня, читательница «Курьер. Среда. Бердск» прислала в редакцию фотографии факта вырубки деревьев на территории микрорайона Ясная поляна, что в зеленой зоне Бердска. Взволнованные вырубкой деревьев бердчане интересуются, законно ли это.

Директор управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что 21 июня комиссией по вырубке и посадке зеленых насаждений выдано разрешение ИП Голубеву на вырубку 4 тополей, 3 ранеток и поросли клена вдоль охранной линии газопровода.

На этот раз опасения бердчан о незаконном уничтожении деревьев не оправдались.