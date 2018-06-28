КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-комнатную квартиру
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Кадыров: конфискация всего имущества — лучший способ борьбы с коррупцией

ЧС в Бердске: Фекальную реку не могут остановить плотины и насосы

Вырубил деревья бизнесмен Виктор Голубев в Ясной поляне Бердска

Центр кадастровой оценки недвижимости в регионе возглавит экс-чиновница из Бердска

Инструкция: Если вас укусила гадюка в Бердске

Путин узаконил штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Фотомарафон «Моя любимая тёща!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Задержан глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев

ЧС в Бердске: Насосы для перекачки фекальных стоков бесплатно дал Новосибирск

200 тонн мусора приходится на каждого жителя России

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Вырубил деревья бизнесмен Виктор Голубев в Ясной поляне Бердска

Вдоль охранной линии газопровода законно ликвидировали 4 тополя, 3 ранетки и поросль клена.

28.06.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Елены Лапиной 12 коммент.

Вырубил деревья бизнесмен Виктор Голубев в Ясной поляне Бердска

С раннего утра рабочие и техника взялись за вырубку тополей и ранеток

В среду, 27 июня, читательница «Курьер. Среда. Бердск» прислала в редакцию фотографии факта вырубки деревьев на территории микрорайона Ясная поляна, что в зеленой зоне Бердска. Взволнованные вырубкой деревьев бердчане интересуются, законно ли это.

Директор управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что 21 июня комиссией по вырубке и посадке зеленых насаждений выдано разрешение ИП Голубеву на вырубку 4 тополей, 3 ранеток и поросли клена вдоль охранной линии газопровода.

На этот раз опасения бердчан о незаконном уничтожении деревьев не оправдались.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Кто работал в компании «Обувь России»? Против повышения пенсионного возраста митингуют в Новосибирске Кадыров: конфискация всего имущества — лучший способ борьбы с коррупцией

(12) Комментариев

  1. Аноним

    хочешь вырубить деревья без последствий- тяни газ где душа пожелает :-D :-D :-D

    Thumb up 11 Thumb down 2

  2. Аноним

    это не деревья.Я бы еще по всему Бердску вырубила тополя и уродливые столетнии клены.

    Thumb up 4 Thumb down 11

    • AlexAm

      Клены отличные деревья, а вот тополя давно все выкорчевать нужно — самое уродское дерево — сплошной вред

      Thumb up 6 Thumb down 8

      • a.danilov

        тополь для города- один из лучших.

        Thumb up 6 Thumb down 4

      • Аноним

        А ты видел как разрастаются клёны ?
        Посмотри за башней в 4 совхозе — Это же вообще что творится там , страшно проходить мимо .
        Вдруг из кустов вылезет какой нибудь наркоман или педофил и изнасилует .

        Thumb up 3 Thumb down 3

      • Гость

        Тополь — самое производительное дерево по очистке городского воздуха от вредных примесей и по насыщению кислородом! Есть у него один недостаток — пухом пылит! Лечится эта беда подрезкой кроны до высоты 5-6 метров. Значит надо подрезать! =-O

        Thumb up 5 Thumb down 0

  3. Аноним

    Это надо такой некрасивый ( хочется прямо другое слово написать ) дом построить

    Thumb up 5 Thumb down 2

  4. &

    Голубев сам рубил ранетку от нафиг. делать взял топор. и стал рубить ?

    Thumb up 4 Thumb down 0

  5. Аноним

    Деревья были аварийными, могли упасть на жителей или, чего хуже, на газовые трубы.

    Thumb up 2 Thumb down 2

    • Гость

      Все деревья немножко аварийные и требующие санитарной рубки??! Особенно корабельная и строевая сосна для пилорам лесхозовских «санитаров»???! %) *CRAZY* ;)

      Thumb up 9 Thumb down 2

  6. Аноним

    Клен-самое мусорное дерево, растёт под окнами, ни солнечного света в квартире, ни особо кислорода, вымазал уже выше 5-этажного дома. Каждый раз во время грозы бога молю, чтобы в него молния шандарахнула)

    Thumb up 0 Thumb down 5

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика