Вырубил деревья бизнесмен Виктор Голубев в Ясной поляне Бердска

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хочешь вырубить деревья без последствий- тяни газ где душа пожелает
11 2
это не деревья.Я бы еще по всему Бердску вырубила тополя и уродливые столетнии клены.
4 11
Клены отличные деревья, а вот тополя давно все выкорчевать нужно — самое уродское дерево — сплошной вред
6 8
тополь для города- один из лучших.
6 4
А ты видел как разрастаются клёны ?
Посмотри за башней в 4 совхозе — Это же вообще что творится там , страшно проходить мимо .
Вдруг из кустов вылезет какой нибудь наркоман или педофил и изнасилует .
3 3
Размечталась!
8 0
Тополь — самое производительное дерево по очистке городского воздуха от вредных примесей и по насыщению кислородом! Есть у него один недостаток — пухом пылит! Лечится эта беда подрезкой кроны до высоты 5-6 метров. Значит надо подрезать!
5 0
Это надо такой некрасивый ( хочется прямо другое слово написать ) дом построить
5 2
Голубев сам рубил ранетку от нафиг. делать взял топор. и стал рубить ?
4 0
Деревья были аварийными, могли упасть на жителей или, чего хуже, на газовые трубы.
2 2
Все деревья немножко аварийные и требующие санитарной рубки??! Особенно корабельная и строевая сосна для пилорам лесхозовских «санитаров»???!
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Клен-самое мусорное дерево, растёт под окнами, ни солнечного света в квартире, ни особо кислорода, вымазал уже выше 5-этажного дома. Каждый раз во время грозы бога молю, чтобы в него молния шандарахнула)
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