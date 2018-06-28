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ЧС в Бердске: Отменили отключение воды из-за масштабной канализационной аварии

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ЧС в Бердске: Раскопали более 100 метров разрушенного коллектора в Бердске

Пока не будет ликвидирован подпор в канализационной трубе, фекальные стоки будут бежать по улицам и огородам частного сектора. КБУ рассчитывает устранить коммунальную аварию до 30 июня.

28.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

ЧС в Бердске: Раскопали более 100 метров разрушенного коллектора в Бердске

Огромный провал образовался из-за изношенного коллектора в Бердске

Сегодня, 28 июня, продолжаются работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе на улице Ушакова в Бердске.

Этот коллектор отводит стоки от 975 объектов. В это число входят: 253 многоквартирных жилых дома, 707 частных жилых домов, 15 социальных объектов (поликлиника №2, роддом, несколько отделений бердской горбольнийцы, 4 школы, 7 детских садов и Казачий кадетский корпус).

Замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что на данный момент траншея на улице Ушакова выкопана более чем на 100 метров. Напомним, что городская КЧС, объявив в городе чрезвычайную ситуацию, решила раскопать и заменить коллектор на расстоянии 316 метров.

Несмотря на это, место засора коллектора пока что не нашли. По словам Александра Алексеевича, вся улица Ушакова является «одной большой пробкой».

— Сегодня-завтра планируем полностью раскопать обрушенный коллектор и обеспечить отвод канализационных стоков открытым способом, — сказал Александр Алекеенко.

Когда удастся ликвидировать засор и сточные воды хлынут по траншее, восстановление коллектора будет осуществляться прямо в воде.

Сейчас, пока ведутся раскопки рухнувшего коллектора и монтаж новой трубы, канализационные стоки перекачивают помпами, минуя аварийный участок, в рабочий колодец на пересечении с улицей Некрасова.

— На данный момент смонтировано 30 метров трубы. Сегодня планируется выполнить монтаж еще 30-50 метров. Всю трубу коллектора предполагают восстановить в течение недели, — поделился планами Александр Алексеенко.


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Весь сюжет: Провалы канализации

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