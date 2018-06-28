Центр кадастровой оценки недвижимости в регионе возглавит экс-чиновница из Бердска

С января 2019 года кадастровую оценку недвижимости будет проводить ГБУ «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации», возглавит который экс-начальник управления земельных отношений из Бердска. Татьяна Лапина ушла с этой должности незадолго до выборов в марте 2011 года мэра Бердска. Тогда бердчане избрали градоначальником Илью Потапова.

Идет реорганизация ОГУП «Техцентр» в государственное бюджетное учреждение, которое от имени государства будет осуществлять кадастровую оценку, сообщила на совещании чиновников 25 июня начальник бердского отдела управления федеральной службы госрегисрации, кадастра и картографии по Новосибирской области Наталья Ищенко. Называться оно будет государственное бюджетное учреждение «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации».

— Директором этого центра назначена госпожа Лапина. Она известна в городе Бердске, работала в горадминистрации. Центр с января 2019 года будет полностью проводить кадастровую оценку. Кадастровая оценка важна для государственных и федеральных органов, для органов муниципалитета и для граждан, потому что, в первую очередь, с нее берется налогообложение. С 2015 года полностью налогообложение идет с кадастровой стоимости, раньше было с инвентаризационной стоимости, которую устанавливало БТИ. Важен такой момент: есть те граждане, юрлица, которые в свое время права на недвижимость зарегистрировали в БТИ и не пришли в Росреестр. Их нет в реестре недвижимости, по ним кадастровой стоимости нет, по ним нет налогов. И это налоговое правонарушение, — рассказала Наталья Ищенко.

При управлении Росреестра создана комиссия, в которой можно оспорить кадастровую стоимость. За 2017 год по заявлениям граждан более чем на 28 млрд рублей была понижена кадастровая стоимость объектов недвижимости, отметила Ищенко. На территории Новосибирской области было положительно рассмотрено более 900 заявлений.

Комиссия работает ежемесячно. К заявлению прилагается необходимый пакет документов.

— Есть два способа в понимании о правильной и неправильной кадастровой стоимости. Первое, это оценить описание объекта. Бывает, что неправильно указана площадь, этажность не та, расположение. Даже инфраструктура имеет значение: электричество, вода, канализация, газ. С другой стороны, с Советского Союза стоят в СНТ стоят маленькие деревянные домики. По методике оценки ставится одна кадастровая оценка и на землю, и на домики. Явно, что это нечестно по отношению к лицам, которые пользуются старыми домиками. Можно все посмотреть и оспорить. Второе основание — это когда по каким-то причинам рыночная стоимость реально ниже кадастровой, — объяснила Наталья Наумовна.