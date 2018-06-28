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Медведев хочет продлить ответные санкции на 2019 год

Срок действия антироссийских санкций ЕС, введенных в 2014 году, истекает в конце июля. Но Европа не видит предпосылок для снятия ограничений.

28.06.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Медведев хочет продлить ответные санкции на 2019 год

Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть вопрос продления контрсанкций в отношении стран Запада на 2019 год. Об этом он сообщил на совещании по вопросам международной торговли.

«Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу и, с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период»,— цитирует Медведева ТАСС.

Срок действия антироссийских санкций ЕС, введенных в 2014 году, истекает в конце июля. Вопрос об их продлении должен быть окончательно решен на саммите Евросоюза 28–29 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее высказалась за ужесточение санкций в отношении России. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини также не видит предпосылок для снятия ограничений.


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