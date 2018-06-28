Медведев хочет продлить ответные санкции на 2019 год
Зарезал девушку на первом свидании после знакомства в интернете и сел на 20 лет житель Новосибирска
60% пенсионеров находят работу через центры занятости в Новосибирской области
Чемпион мира по футболу Германия покидает мундиаль, проиграв Корее 0:2
До 23.00 холодная вода дойдет до всех домов Микрорайона Бердска
ЧС в Бердске: Укрепляют плотины жители затопленных фекалиями улиц
Притворилась ребенком для уклонения от уплаты налогов жительница Новосибирской области
ЧС в Бердске: 30 млн рублей на спасение города от фекальных стоков дала область
В память о выпавшей из окна 5-летней девочке создали мемориал в Бердске