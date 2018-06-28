Чемпион мира по футболу Германия покидает мундиаль, проиграв Корее 0:2

Сборная Германии не сумела защитить титул чемпиона мира и завершила свое выступление на ЧМ-2018, упустив путевку в плей-офф.

В Казани подопечные Йоахима Лева уступили команде Южной Кореи со счетом 0:2. В составе победителей отличились Ким Ён Гвон и Сон Хын Мин. Оба мяча забили в компенсированное время второго тайма. Голкипер корейской команды Чо Хён У был признан лучшим игроком матча.

Сборные Южной Кореи и Германии набрали по три очка, заняв третье и четвертое места в квартете F. При этом в 1/8 с шестью баллами вышли Швеция и Мексика, которые встретятся в Петербурге и Самаре с командами из группы E.

Действующие чемпионы мира не выходили в плей-офф на трех турнирах из последних четырех: Франция в 2002 году, Италия в 2010-м и Испания в 2014-м.

Сборная Германии занимает первое место в рейтингах ФИФА и УЕФА, передает РИА Новости.