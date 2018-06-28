Чемпион мира по футболу Германия покидает мундиаль, проиграв Корее 0:2

Медведев хочет продлить ответные санкции на 2019 год
Зарезал девушку на первом свидании после знакомства в интернете и сел на 20 лет житель Новосибирска
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давай россия давай давай следующая
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Ты это, научись включать Caps Look и перед написанием думай. Следующей будет отнюдь не Россия. Календарь так устроен, что, например, сегодня может закончить Япония.
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Меркель, как в воду глядела! Не поеду, говорит, на ЧМ-2018!
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