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Чемпион мира по футболу Германия покидает мундиаль, проиграв Корее 0:2

В 1/8 с шестью баллами вышли Швеция и Мексика. Сборная Германии занимает первое место в рейтингах ФИФА и УЕФА.

28.06.2018 Фото: Александр Кузнецов/ua-football.com 3 коммент.

Чемпион мира по футболу Германия покидает мундиаль, проиграв Корее 0:2

ЧМ-2018 продолжает преподносить сюрпризы

Сборная Германии не сумела защитить титул чемпиона мира и завершила свое выступление на ЧМ-2018, упустив путевку в плей-офф.

В Казани подопечные Йоахима Лева уступили команде Южной Кореи со счетом 0:2. В составе победителей отличились Ким Ён Гвон и Сон Хын Мин. Оба мяча забили в компенсированное время второго тайма. Голкипер корейской команды Чо Хён У был признан лучшим игроком матча.

Сборные Южной Кореи и Германии набрали по три очка, заняв третье и четвертое места в квартете F. При этом в 1/8 с шестью баллами вышли Швеция и Мексика, которые встретятся в Петербурге и Самаре с командами из группы E.

Действующие чемпионы мира не выходили в плей-офф на трех турнирах из последних четырех: Франция в 2002 году, Италия в 2010-м и Испания в 2014-м.

Сборная Германии занимает первое место в рейтингах ФИФА и УЕФА, передает РИА Новости.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    давай россия давай давай следующая :-D :-D :-D

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    • Аноним

      Ты это, научись включать Caps Look и перед написанием думай. Следующей будет отнюдь не Россия. Календарь так устроен, что, например, сегодня может закончить Япония.

      Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Гость

    Меркель, как в воду глядела! Не поеду, говорит, на ЧМ-2018!
    :-D :-D :-D

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