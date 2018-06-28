60% пенсионеров находят работу через центры занятости в Новосибирской области

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…шь полный.Где находят? На фабриках,заводах?
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А вот почему они обратились ? Ну что происходит то ? Повышать пенсионный возраст это в корне не правильно, а говорить можно всё что угодно
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По своему опыту знаю, что пенсионер-бухгалтер — это постоянные ошибки, неточности в расчетах — и, как следствие, претензии и штрафы налоговой. Хотите непрерывный налоговый гемор — берите пенсионера-бухгалтера!
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хотят мяско с фруктами кушать наверное?
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