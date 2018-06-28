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60% пенсионеров находят работу через центры занятости в Новосибирской области

130 тыс. новосибирцев пенсионного возраста продолжают работать. Пенсионеры могут пройти курсы бухгалтеров, логистов или мастеров по маникюру, повысить компьютерную грамотность.

28.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

60% пенсионеров находят работу через центры занятости в Новосибирской области

В 100-тысячном Бердске более 31 тыс. пенсионеров

Более 10 тысяч граждан пенсионного и предпенсионного возраста обратились в центры занятости населения Новосибирской области в 2017 году, 6 тысяч из них были трудоустроены. Об этом сообщила начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Надежда Цветкова на пресс-конференции 27 июня.

Как уточнила Цветкова, за счет средств областного бюджета реализуется программа по организации профессиональной переподготовки, в период обучения гражданам выплачивается стипендия в размере пособия по безработице. Пенсионеры могут пройти курсы бухгалтеров, логистов или мастеров по маникюру, повысить компьютерную грамотность и др.

«В прошлом году в службу занятости для переподготовки обратились 200 пенсионеров, половина из них была трудоустроена»,- подчеркнула Надежда Цветкова.

Из 823 тысяч пенсионеров в Новосибирской области продолжают работать на пенсии порядка 130 тысяч человек. За 5,5 месяцев 2018 года за содействием в трудоустройстве в региональные центры занятости обратились 4 тысячи пенсионеров, 60 % из них были трудоустроены.


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Медведев хочет продлить ответные санкции на 2019 год Зарезал девушку на первом свидании после знакомства в интернете и сел на 20 лет житель Новосибирска 60% пенсионеров находят работу через центры занятости в Новосибирской области

(4) Комментариев

  1. Аноним

    …шь полный.Где находят? На фабриках,заводах? :-D :-D :-D

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  2. Бердчанин

    А вот почему они обратились ? Ну что происходит то ? Повышать пенсионный возраст это в корне не правильно, а говорить можно всё что угодно

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  3. Борис

    По своему опыту знаю, что пенсионер-бухгалтер — это постоянные ошибки, неточности в расчетах — и, как следствие, претензии и штрафы налоговой. Хотите непрерывный налоговый гемор — берите пенсионера-бухгалтера!

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  4. Аноним

    хотят мяско с фруктами кушать наверное?

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