60% пенсионеров находят работу через центры занятости в Новосибирской области

Более 10 тысяч граждан пенсионного и предпенсионного возраста обратились в центры занятости населения Новосибирской области в 2017 году, 6 тысяч из них были трудоустроены. Об этом сообщила начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Надежда Цветкова на пресс-конференции 27 июня.

Как уточнила Цветкова, за счет средств областного бюджета реализуется программа по организации профессиональной переподготовки, в период обучения гражданам выплачивается стипендия в размере пособия по безработице. Пенсионеры могут пройти курсы бухгалтеров, логистов или мастеров по маникюру, повысить компьютерную грамотность и др.

«В прошлом году в службу занятости для переподготовки обратились 200 пенсионеров, половина из них была трудоустроена»,- подчеркнула Надежда Цветкова.

Из 823 тысяч пенсионеров в Новосибирской области продолжают работать на пенсии порядка 130 тысяч человек. За 5,5 месяцев 2018 года за содействием в трудоустройстве в региональные центры занятости обратились 4 тысячи пенсионеров, 60 % из них были трудоустроены.